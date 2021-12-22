Ремонт теплосетей: в центре Харькова люди сидят без тепла уже неделю

В центре Харькова в доме по ул. Мироносицкая, 97 более недели ремонтируют отопление. Жители дома остаются без тепла при морозах более десяти градусов.

Объявления о ремонте КП "Харьковских тепловых сетей" в доме в течение недели опубликовал Telegram-канал "ХХарьков".

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В одном из домов Харькова нет теплоснабжения уже неделю

"На Мироносицкой, 97, уже больше недели с 14 декабря ведутся ремонтные работы по отоплению. Сегодня ночью температура -12°С, а мы сидим без отопления. Огромная просьба сделать эту ситуацию публичной. Надеюсь, что это хоть как-то поможет ускорить решение проблемы", – говорится в сообщении.

Накануне ночью произошла авария на трубопроводе на пересечении улиц Динамовской и Сумской. Прорвало трубу диаметром 1 020 миллиметров. В течение дня продолжались ремонтные работы.

Инциденты в работе коммунальных служб Харькова