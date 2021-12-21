Пассажиры не могли выйти: в Харькове хулиган заблокировал движение поезда

В Харькове снова произошло ЧПв метро. Мужчина пытался попасть в хвостовую кабину поезда и заблокировал движение.

Об этом сообщили в Telegram-канале Новини.LIVE Kharkiv.

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Мужчина сорвал движение поезда в харьковском метро

ЧП произошло в метрополитене, на станции "Площадь Конституции". Неизвестный мужчина пытался пробраться в хвостовую кабину поезда. Однако когда хулиган попытался проникнуть туда, то сработала сигнализация.

Поезд остановился и несколько минут простоял на станции. Пассажиры были заблокированы изнутри, и не имели возможности выйти.

Хулигана, сорвавшего движение поезда, задержали при попытке проникнуть в кабину машиниста. Свои действия мужчина никак не объяснил пока. Движение поезда было восстановлено после задержания харьковчанина.

"Мужчина пытался проникнуть к хвостовой кабины поезда, но сработала сигнализация. В итоге двери заблокировались и поезд стоял на станции "Площадь Конституции" в течение нескольких минут. Пассажирам было невозможно выйти наружу", – говорится в сообщении.

Харьковский метрополитен