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Пассажиры не могли выйти: в Харькове хулиган заблокировал движение поезда

Харьков
21 декабря 14:32
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Харьковчанин хотел попасть в хвостовую кабину
Пассажиры не могли выйти: в Харькове хулиган заблокировал движение поезда

В Харькове снова произошло ЧПв метро. Мужчина пытался попасть в хвостовую кабину поезда и заблокировал движение.

Об этом сообщили в Telegram-канале Новини.LIVE Kharkiv.

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Мужчина сорвал движение поезда в харьковском метро

ЧП произошло в метрополитене, на станции "Площадь Конституции". Неизвестный мужчина пытался пробраться в хвостовую кабину поезда. Однако когда хулиган попытался проникнуть туда, то сработала сигнализация.

Поезд остановился и несколько минут простоял на станции. Пассажиры были заблокированы изнутри, и не имели возможности выйти.

Хулигана, сорвавшего движение поезда, задержали при попытке проникнуть в кабину машиниста. Свои действия мужчина никак не объяснил пока. Движение поезда было восстановлено после задержания харьковчанина.

"Мужчина пытался проникнуть к хвостовой кабины поезда, но сработала сигнализация. В итоге двери заблокировались и поезд стоял на станции "Площадь Конституции" в течение нескольких минут. Пассажирам было невозможно выйти наружу", – говорится в сообщении.

Харьковский метрополитен

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков метро
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