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Новогодняя ночь в Харькове: как будет ходить общественный транспорт

Харьков
21 декабря 16:45
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Трамваи, троллейбусы и автобусы будут ходить до 4 утра
Новогодняя ночь в Харькове: как будет ходить общественный транспорт

Метро Харькова в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов ночи. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать по основным направлений от станций метро до 4 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь 

"До 4:00 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро предложат городским автоперевозчикам", – дополняет пресс-служба.

Ранее директор департамента здравоохранения Украины Максим Хаустов проинформировал для того, чтобы посетить массовые мероприятия на свежем воздухе в Харькове на Новый год при себе необходимо иметь сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При этом также подойдет справка о выздоровлении после коронавируса.

Если мероприятие немассовое, то все участники должны быть в масках или респираторах. Следить за соблюдением карантинных ограничений будет полиция. Кроме того, во время новогодних праздников за порядком будут следить дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Празднование Нового года в Харькове

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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Харьков транспорт Новый год
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