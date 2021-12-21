Новогодняя ночь в Харькове: как будет ходить общественный транспорт

Метро Харькова в новогоднюю ночь будет работать до 3 часов ночи. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать по основным направлений от станций метро до 4 утра.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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Работа общественного транспорта в новогоднюю ночь

"До 4:00 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро предложат городским автоперевозчикам", – дополняет пресс-служба.

Ранее директор департамента здравоохранения Украины Максим Хаустов проинформировал для того, чтобы посетить массовые мероприятия на свежем воздухе в Харькове на Новый год при себе необходимо иметь сертификаты о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. При этом также подойдет справка о выздоровлении после коронавируса.

Если мероприятие немассовое, то все участники должны быть в масках или респираторах. Следить за соблюдением карантинных ограничений будет полиция. Кроме того, во время новогодних праздников за порядком будут следить дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Празднование Нового года в Харькове