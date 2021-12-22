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Новая инклюзивная электричка появится из Харькова в Бахмут

В Харькове готовят к запуску новую инклюзивную электричку, которая будет ходить до Бахмута. "Укрзализныця" начала внедрять инклюзивные изменения в подвижном составе как раз с пригородных электричек. 

Об этом сообщили в соцсетях "Укрзализныци".

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Новый поезд в Донецкую область

Только за 2021 год количество перевезенных пассажиров в пригородном сообщении составила почти 55 млн пассажиров. 

Также в 2021 году "Укрзализныця" представила новый инклюзивный пригородный поезд. В нем были реализованы технические решения для маломобильных групп людей. Такое решение помогло повысить комфорт во время передвижения для людей с инвалидностью, лыжников, сноубордистов, велосипедистов. 

Сегодня инклюзивные электропоезда курсируют по направлениям: "Киев — Тарасовка", "Киев — Нежин" и "Львов — Сянки". 

Готовятся к запуску на направлениях "Киев — Васильков-2" и "Бахмут — Харьков".

Новые дизель-поезда и изменения правил перевозки пассажиров

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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