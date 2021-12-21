live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Харьков
  • Неизвестные убили кошку и повесили ее на воротах церкви на Харьковщине

Неизвестные убили кошку и повесили ее на воротах церкви на Харьковщине

Харьков
21 декабря 13:39
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 160
views-icon
Читать на украинском
В Чкаловском орудует банда живодеров, уверены волонтеры
Неизвестные убили кошку и повесили ее на воротах церкви на Харьковщине

В поселке Чкаловское Чугуевского района неизвестные зверски убили кошку и повесили на воротах церкви. По словам местных зоозащитников, в населенном пункте орудует банда живодеров, которая убивает и калечит животных.

Информация об убийстве кошки появилась на странице волонтеров в Instagram.

Читайте также: Утепление харьковского питомника – всех неравнодушных просят приносить теплые вещи для собак

Убийство кошки на Харьковщине

"Мне очень больно это писать, еще больнее будет Вике, которая пыталась ее спасти. Это кошечка трехлапка, ее таки добили! Мы нашли ей передержку, но поздно, ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви", – пишет волонтер.

животное

Зоозащитники обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь животным и приютить бездомных кошек их хотя бы на время.

"Пока вы ждете, что кто-то спасет, заберет... такие, как Мальва умирают, не дождавшись своего шанса, потому что те, кто забирает, а их 100 человек на весь Харьков, не могут больше брать, нам некуда! Пока вы думаете, а у меня уже есть кот, есть два кота...и не берете даже на передержку, такие, как мы не можем брать, потому что у нас не кот, не 2, и не 10 и их просто некуда селить", – пишет девушка.

Помощь животным в Харькове

Последние новости по теме:
Автор публикации
Павлишин Андрей
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 160
убийство животные Харьковская область
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков Неизвестные убили кошку и повесили ее на воротах церкви на Харьковщине
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен