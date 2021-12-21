Неизвестные убили кошку и повесили ее на воротах церкви на Харьковщине

В поселке Чкаловское Чугуевского района неизвестные зверски убили кошку и повесили на воротах церкви. По словам местных зоозащитников, в населенном пункте орудует банда живодеров, которая убивает и калечит животных.

Информация об убийстве кошки появилась на странице волонтеров в Instagram.

Читайте также: Утепление харьковского питомника – всех неравнодушных просят приносить теплые вещи для собак

Убийство кошки на Харьковщине

"Мне очень больно это писать, еще больнее будет Вике, которая пыталась ее спасти. Это кошечка трехлапка, ее таки добили! Мы нашли ей передержку, но поздно, ее зверски убили и демонстративно повесили на воротах церкви", – пишет волонтер.

Зоозащитники обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь животным и приютить бездомных кошек их хотя бы на время.

"Пока вы ждете, что кто-то спасет, заберет... такие, как Мальва умирают, не дождавшись своего шанса, потому что те, кто забирает, а их 100 человек на весь Харьков, не могут больше брать, нам некуда! Пока вы думаете, а у меня уже есть кот, есть два кота...и не берете даже на передержку, такие, как мы не можем брать, потому что у нас не кот, не 2, и не 10 и их просто некуда селить", – пишет девушка.

Помощь животным в Харькове