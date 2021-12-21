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На Харьковщине женщина во время ссоры жестоко зарезала брата своего сожителя

Харьков
21 декабря 16:26
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Трагедия произошла в Богодуховском районе
На Харьковщине женщина во время ссоры жестоко зарезала брата своего сожителя

В Харьковской области произошло жестокое убийство. 38-летняя жительница села Литвинове Богодуховского района зарезала брата своего сожителя во время ссоры. Женщина сразу призналась полиции в содеянном.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что известно об убийстве на Харьковщине?

19 декабря, в Харьковской области женщина зарезала 44-летнего брата своего сожителя. Она призналась в совершении преступления полицейским, которые приехали по вызову. 38-летняя жительница села Литвиново Богодуховского района уже ранее имела судимость.

"Предварительно установлено, что пострадавший проживал в доме вместе с братом и его сожительницей. Между ними сложились неприязненные отношения. В течение длительного времени возникали конфликты на бытовой почве. Во время очередной ссоры женщина ударила брата сожителя ножом. После чего обратилась к соседу с просьбой вызвать скорую помощь для пострадавшего, поскольку тот сам упал на нож. Женщина призналась в совершении преступления полицейским, которые приехали по вызову", – говорится в сообщении полиции.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас женщину задержали в порядке ст. 208 УКУ. Если ее вину докажут в суде, то она может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. Именно такое наказание предусматривает п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ.   

Убийства на Харьковщине:

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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