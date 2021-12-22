На Харьковщине водитель пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся. Его разыскала полиция

Утром 21 декабря возле въезда в село Берестовенька Красноградского района Харьковской области обнаружили тело погибшего мужчины. Причиной смерти стала авария.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.

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Смертельное ДТП в Харьковской области

Возле погибшего мужчины на месте аварии правоохранительные органы обнаружили также дворник, который вероятно принадлежал транспортному средству, устроившего ДТП.

Уже 22 декабря полиция установила подозреваемого. Им оказался 27-летний житель области. Ранее мужчина уже совершал преступления, связанные с неосторожным нанесением телесных повреждений. Предварительно установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми возвращался домой после застолья. Водитель наехал на пешехода, а после покинул место аварии. 31-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Машину злоумышленник припарковал за своим домом.

Результаты медицинского осмотра показали, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Теперь мужчине грозит тюремный срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

ДТП в Харькове и области