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На Харьковщине водитель пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся. Его разыскала полиция

Харьков
22 декабря 18:57
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Личность водителя была установлена
На Харьковщине водитель пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся. Его разыскала полиция

Утром 21 декабря возле въезда в село Берестовенька Красноградского района Харьковской области обнаружили тело погибшего мужчины. Причиной смерти стала авария. 

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области. 

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Смертельное ДТП в Харьковской области

Возле погибшего мужчины на месте аварии правоохранительные органы обнаружили также дворник, который вероятно принадлежал транспортному средству, устроившего ДТП.

Уже 22 декабря полиция установила подозреваемого. Им оказался 27-летний житель области. Ранее мужчина уже совершал преступления, связанные с неосторожным нанесением телесных повреждений. Предварительно установлено, что мужчина вместе со своими знакомыми возвращался домой после застолья. Водитель наехал на пешехода, а после покинул место аварии. 31-летний мужчина скончался на месте от полученных травм. Машину злоумышленник припарковал за своим домом.

Результаты медицинского осмотра показали, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

Теперь мужчине грозит тюремный срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

ДТП в Харькове и области

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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ДТП авария
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Главная Харьков На Харьковщине водитель пьяным насмерть сбил пешехода и скрылся. Его разыскала полиция
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