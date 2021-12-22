На Харьковщине суд наказал водителя, который на микроавтобусе врезался в людей

На Харьковщине Чугуевский городской суд поставил точку в деле о смертельной аварии в 2019 году. Подсудимый свою вину признал частично, заявив, что ДТП произошло из-за маневра другой машины.

О приговоре стало известно из Единого реестра судебных решений.

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Что известно о смертельном ДТП на Харьковщине?

Известно, что ДТП произошло на трассе Киев — Харьков — Должанский в феврале 2019 года. 26-летний водитель буса Mercedes Sprinter, не справившись с управлением, врезался в людей, которые стояли на обочине дороги возле "таврии", также попавшей в аварию. В автопроисшествии погибла женщина, а остальных двух человек доставили с травмами в больницу.

На суде водитель автобуса заявил, что должен был повернуть вправо из-за маневра микроавтобуса "Эталон".

Но пострадавшие в ДТП люди ничего не рассказали о другой машине, зато рассказали, что Mercedes Sprinter очень быстро ехал.

Следовательно, Чугуевский городской суд приговорил водителя к 5 годам лишения свободы с двухлетним запретом садиться за руль авто. Уроженцу Донбасса наказание заменили на 3 года испытательного срока, ведь он был участником АТО и имел государственные награды. Мужчину обязали за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, выплатить потерпевшим компенсацию на общую сумму полмиллиона гривен, а также платить дочери погибшей в ДТП женщины по 2 086 гривен в месяц до ее совершеннолетия.

В настоящее время вердикт не вступил в силу и может быть обжалован в апелляции.

ДТП в Харьковской области