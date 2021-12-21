На Харьковщине планируют масштабный ремонт водопровода

Лозовской водопровод от Краснопавловского водохранилища собираются отремонтировать. Было выделено 18 млн гривен на ремонт водопровода и котельных.

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

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В Харьковской области отремонтируют водопровод

Работы начнут уже в 2022 году, после того как будут завершены все организационные вопросы. Также планируется проведение экспертизы, а объект будет подан, как государственный проект "Питьевая вода".

По направлению жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год департамент предложил использовать областной природоохранный фонд на 46 млн гривен. Остро также стоит вопрос реконструкции или строительства очистных сооружений в Эсхаре и в Южном. Уже со следующего года на первой сессии планируют увеличить финансирование сферы ЖКХ.

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