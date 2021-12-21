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На Харьковщине планируют масштабный ремонт водопровода

Харьков
21 декабря 19:32
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На ремонтные работы было выделено 18 млн гривен
На Харьковщине планируют масштабный ремонт водопровода

Лозовской водопровод от Краснопавловского водохранилища собираются отремонтировать. Было выделено 18 млн гривен на ремонт водопровода и котельных. 

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации.

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В Харьковской области отремонтируют водопровод

Работы начнут уже в 2022 году, после того как будут завершены все организационные вопросы. Также планируется проведение экспертизы, а объект будет подан, как государственный проект "Питьевая вода". 

По направлению жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год департамент предложил использовать областной природоохранный фонд на 46 млн гривен. Остро также стоит вопрос реконструкции или строительства очистных сооружений в Эсхаре и в Южном. Уже со следующего года на первой сессии планируют увеличить финансирование сферы ЖКХ. 

Спасение Харькова от водной катастрофы

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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водоснабжение
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