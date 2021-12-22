На Харьковщине будут судить мошенников, которые получали деньги вместо интернет-магазинов

На Харьковщине поймали мошенников, которые получали деньги за отправку вместо интернет-магазинов. Правоохранители завершили досудебное расследование и передали дело в суд.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что известно о мошенниках на Харьковщине?

Киберполиция Харьковщины и следователи из управления областной полиции в марте 2021 года поймали мошенников, которые получали деньги за отправку вместо интернет-магазинов.

Схему придумал 30-летний мужчина и двое соучастников, которые сейчас находятся за решеткой. Они координировали деятельность еще двух членов группы, которые находились на свободе.

"Злоумышленники оформляли фиктивные заказы в интернет-магазинах с отправкой наложенным платежом. Далее звонили продавцам, представляясь сотрудниками почтовой компании, и выпытывали коды доступа к личным кабинетам. После чего в личных кабинетах на сайте почтовой службы подменяли реквизиты для оплаты экспресс-накладных. В результате деньги покупателей поступали на подконтрольные злоумышленникам счета", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас все 4 участников банды задержаны, еще один – под домашним арестом.

Злоумышленникам было объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190, ст. 361 УК. Если их вину докажут в суде, то им грозит до 12 лет лишения свободы.

Мошенники в Харькове