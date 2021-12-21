Молодого человека насмерть сбили на дороге в Харьковской области. Водитель скрылся

В Харьковской области произошло смертельное ДТП. В Красноградском районе автомобиль сбил молодого человека.
Об этом говорится в ежедневном сведении об оперативной обстановке на Харьковщине.
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Трагическое автопроисшествие произошло утром 21 декабря в селе Берестовенька, что находится в Красноградском районе. Автомобиль сбил молодого человека. Водитель транспортного средства скрылся с места.
Пострадавший, которому на вид около 30 лет, получил сильные повреждения. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.
Какое именно транспортное средство сбило мужчину – неизвестно. Сейчас полиция разыскивает автомобиль и водителя, который совершил трагическое ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.
Также в сведении сообщают, что всего за минувшие сутки на территории Харьковской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие. Вследствие ДТП пятеро пострадавших травмировались. Один человек погиб.