Молодого человека насмерть сбили на дороге в Харьковской области. Водитель скрылся

В Харьковской области произошло смертельное ДТП. В Красноградском районе автомобиль сбил молодого человека.

Об этом говорится в ежедневном сведении об оперативной обстановке на Харьковщине.

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На Харьковщине насмерть сбили человека

Трагическое автопроисшествие произошло утром 21 декабря в селе Берестовенька, что находится в Красноградском районе. Автомобиль сбил молодого человека. Водитель транспортного средства скрылся с места.

Пострадавший, которому на вид около 30 лет, получил сильные повреждения. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Какое именно транспортное средство сбило мужчину – неизвестно. Сейчас полиция разыскивает автомобиль и водителя, который совершил трагическое ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также в сведении сообщают, что всего за минувшие сутки на территории Харьковской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие. Вследствие ДТП пятеро пострадавших травмировались. Один человек погиб.

ДТП на дорогах Харькова и области