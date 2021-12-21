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Молодого человека насмерть сбили на дороге в Харьковской области. Водитель скрылся

Харьков
21 декабря 12:07
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Виновника разыскивает полиция
Молодого человека насмерть сбили на дороге в Харьковской области. Водитель скрылся

В Харьковской области произошло смертельное ДТП. В Красноградском районе автомобиль сбил молодого человека.

Об этом говорится в ежедневном сведении об оперативной обстановке на Харьковщине.

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На Харьковщине насмерть сбили человека

Трагическое автопроисшествие произошло утром 21 декабря в селе Берестовенька, что находится в Красноградском районе. Автомобиль сбил молодого человека. Водитель транспортного средства скрылся с места.

Пострадавший, которому на вид около 30 лет, получил сильные повреждения. Мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. 

Какое именно транспортное средство сбило мужчину – неизвестно. Сейчас полиция разыскивает автомобиль и водителя, который совершил трагическое ДТП. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также в сведении сообщают, что всего за минувшие сутки на территории Харьковской области произошло 81 дорожно-транспортное происшествие. Вследствие ДТП пятеро пострадавших травмировались. Один человек погиб.

ДТП на дорогах Харькова и области 

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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ДТП смерть Харьковская область
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