Модернизация магистралей Харькова: на светофорах города появятся новые знаки

В Харькове модернизируют восемь главных магистралей города. В частности, для повышения безопасности планируют установить на светофорах специальные динамические знаки.

Об этом сообщил директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко.

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В Харькове появятся новые знаки на светофорах

Всего модернизировать восемь главных магистралей города, среди которых наиболее аварийные: пр. Гагарина пр. Московский, ул. Полтавский Шлях, ул. Клочковская, ул. Шевченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и центральная часть Харькова.

Кроме других мероприятий на светофорах города установят специальные динамические знаки. Как пояснил Владислав Васенко, такие знаки будут рекомендовать водителям оптимальную скорость для "зеленой волны". Их планируют установить в ближайшем будущем. Сейчас же транспорт уже движется "зеленой волной" на пр. Гагарина. Также ведутся работы на пр. Московском.

В целом светофоры на главных магистралях города будут регулируемыми, что обезопасит движение и уменьшит количество пробок.

Модернизация магистралей Харькова и области