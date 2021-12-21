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Модернизация магистралей Харькова: на светофорах города появятся новые знаки

Харьков
21 декабря 16:10
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Всего модернизируют восемь магистралей
Модернизация магистралей Харькова: на светофорах города появятся новые знаки

В Харькове модернизируют восемь главных магистралей города. В частности, для повышения безопасности планируют установить на светофорах специальные динамические знаки.

Об этом сообщил директор КП "Горэлектротранссервис" Владислав Васенко.

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В Харькове появятся новые знаки на светофорах

Всего модернизировать восемь главных магистралей города, среди которых наиболее аварийные: пр. Гагарина пр. Московский, ул. Полтавский Шлях, ул. Клочковская, ул. Шевченко, пр. Льва Ландау, пр. Науки и центральная часть Харькова.

Кроме других мероприятий на светофорах города установят специальные динамические знаки. Как пояснил Владислав Васенко, такие знаки будут рекомендовать водителям оптимальную скорость для "зеленой волны". Их планируют установить в ближайшем будущем. Сейчас же транспорт уже движется "зеленой волной" на пр. Гагарина. Также ведутся работы на пр. Московском.

В целом светофоры на главных магистралях города будут регулируемыми, что обезопасит движение и уменьшит количество пробок.

Модернизация магистралей Харькова и области

  • На Харьковщине построят двухуровневую транспортную развязку на 462 км – примыкание автомобильных дорог М-29 Харьков – Красноград – Перещепино до М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Строительство начнется в 2022 году. Сейчас выполняются подготовительные работы к устройству земляного полотна.
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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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