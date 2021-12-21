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Место "мертвых душ" в центре Харькова: история и легенды переулка Воробьева

Харьков
22 декабря 02:10
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В переулке произошло много исторических событий
Место "мертвых душ" в центре Харькова: история и легенды переулка Воробьева

В самом сердце Харькова возле улицы Пушкинской находится переулок Воробьева. Это старинное место хранит много интересных историй и тайн. Но сегодня он находится в ужасном состоянии.

Об истории переулка пишет Mykharkov.info.

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История переулка Воробьева в Харькове: загадочное помещение №8

В начале XIX века переулок Воробьева назывался Скрипницким. Потому что раньше через этот переулок возили воду из Белгородского колодца, а по дороге телеги скрипели. Вот поэтому и появилось такое название.

В 1936 году переулок из Скрипницкого переименовали в Ломоносовский. В 1938 году его снова переименовали и назвали в честь ученого Владимира Воробьева, члена Академии наук УССР и заслуженного профессора Советского Союза.

 Ученый, знавший многое об анатомии человеческого тела, бальзамировал тело Ленина. Владимир Воробьев сделал это по собственной методике.

Володимир Воробйов

Кроме этого, он стал основателем театра Женского медицинского института. В 1911 году его построили за проектом архитектора Алексея Бекетова. Здесь выставляли напоказ тела с различными аномалиями или уродствами, а на цокольном этаже находился "дом прощания". В этом городском морге с помощью подземных вод поддерживали температуру 8 градусов. Это было самое известное и мистическое помещение под номером 8 в этом переулке.

Провулок Воробйова у Харкові

Со временем в этом помещении открыли пастеровскую станцию и цех, в котором впервые в Харькове начали фасовки лекарственной вакцины в ампулы. В советское время "театр" закрыли.  Позже в этом помещении находился Киевский районный суд.

Это здание сохранилось до наших дней, но находится в запущенном состоянии, его окна забиты деревянными досками. Очевидцы рассказывают, что их забили во время съемок фильма "Дау" о нобелевском лауреате Льве Ландау.

 Что будет с переулком Воробьева?

В марте 2021 года появилась информация о том, что переулок Воробьева хотят сделать пешеходной зоной.

Активисты из молодежных организаций рассказали мэрии о том, как здесь провели фестиваль "Самі собі Фест". По их мнению, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий. Мэрия идею поддержала и даже пообещала разработать проект реконструкции переулка.

История Харькова

  • В 1905 году в Харькове также прошли митинги, которые были частью первой в Российской империи революции. На улицах Харькова было жарко: не работали предприятия и учреждения, гремели артиллерийские взрывы, протестанты строили баррикады и врукопашную боролись с казаками.
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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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