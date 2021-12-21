Место "мертвых душ" в центре Харькова: история и легенды переулка Воробьева

В самом сердце Харькова возле улицы Пушкинской находится переулок Воробьева. Это старинное место хранит много интересных историй и тайн. Но сегодня он находится в ужасном состоянии.

Об истории переулка пишет Mykharkov.info.

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История переулка Воробьева в Харькове: загадочное помещение №8

В начале XIX века переулок Воробьева назывался Скрипницким. Потому что раньше через этот переулок возили воду из Белгородского колодца, а по дороге телеги скрипели. Вот поэтому и появилось такое название.

В 1936 году переулок из Скрипницкого переименовали в Ломоносовский. В 1938 году его снова переименовали и назвали в честь ученого Владимира Воробьева, члена Академии наук УССР и заслуженного профессора Советского Союза.

Ученый, знавший многое об анатомии человеческого тела, бальзамировал тело Ленина. Владимир Воробьев сделал это по собственной методике.

Кроме этого, он стал основателем театра Женского медицинского института. В 1911 году его построили за проектом архитектора Алексея Бекетова. Здесь выставляли напоказ тела с различными аномалиями или уродствами, а на цокольном этаже находился "дом прощания". В этом городском морге с помощью подземных вод поддерживали температуру 8 градусов. Это было самое известное и мистическое помещение под номером 8 в этом переулке.

Со временем в этом помещении открыли пастеровскую станцию и цех, в котором впервые в Харькове начали фасовки лекарственной вакцины в ампулы. В советское время "театр" закрыли. Позже в этом помещении находился Киевский районный суд.

Это здание сохранилось до наших дней, но находится в запущенном состоянии, его окна забиты деревянными досками. Очевидцы рассказывают, что их забили во время съемок фильма "Дау" о нобелевском лауреате Льве Ландау.

Что будет с переулком Воробьева?

В марте 2021 года появилась информация о том, что переулок Воробьева хотят сделать пешеходной зоной.

Активисты из молодежных организаций рассказали мэрии о том, как здесь провели фестиваль "Самі собі Фест". По их мнению, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий. Мэрия идею поддержала и даже пообещала разработать проект реконструкции переулка.

История Харькова