Место "мертвых душ" в центре Харькова: история и легенды переулка Воробьева

В самом сердце Харькова возле улицы Пушкинской находится переулок Воробьева. Это старинное место хранит много интересных историй и тайн. Но сегодня он находится в ужасном состоянии.
Об истории переулка пишет Mykharkov.info.
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В начале XIX века переулок Воробьева назывался Скрипницким. Потому что раньше через этот переулок возили воду из Белгородского колодца, а по дороге телеги скрипели. Вот поэтому и появилось такое название.
В 1936 году переулок из Скрипницкого переименовали в Ломоносовский. В 1938 году его снова переименовали и назвали в честь ученого Владимира Воробьева, члена Академии наук УССР и заслуженного профессора Советского Союза.
Ученый, знавший многое об анатомии человеческого тела, бальзамировал тело Ленина. Владимир Воробьев сделал это по собственной методике.
Кроме этого, он стал основателем театра Женского медицинского института. В 1911 году его построили за проектом архитектора Алексея Бекетова. Здесь выставляли напоказ тела с различными аномалиями или уродствами, а на цокольном этаже находился "дом прощания". В этом городском морге с помощью подземных вод поддерживали температуру 8 градусов. Это было самое известное и мистическое помещение под номером 8 в этом переулке.
Со временем в этом помещении открыли пастеровскую станцию и цех, в котором впервые в Харькове начали фасовки лекарственной вакцины в ампулы. В советское время "театр" закрыли. Позже в этом помещении находился Киевский районный суд.
Это здание сохранилось до наших дней, но находится в запущенном состоянии, его окна забиты деревянными досками. Очевидцы рассказывают, что их забили во время съемок фильма "Дау" о нобелевском лауреате Льве Ландау.
В марте 2021 года появилась информация о том, что переулок Воробьева хотят сделать пешеходной зоной.
Активисты из молодежных организаций рассказали мэрии о том, как здесь провели фестиваль "Самі собі Фест". По их мнению, этот переулок мог бы стать открытым пространством для проведения культурных мероприятий. Мэрия идею поддержала и даже пообещала разработать проект реконструкции переулка.