Массовые кибератаки на Харьковщине: СБУ открыло 58 уголовных производств

В Харьковской области за этот год осуждены за преступления в сфере кибербезопасности 14 человек, 45 объявлено подозрение. Правоохранители открыли 58 уголовных производств по данной статье.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Харьковской области.

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Кибератаки в Харьковской области

По информации спецслужбы, только в 2021 году были предупреждены 305 кибернарушений.

Показателен пример, когда 17-летний харьковский хакер подделал приложение "Дія". "Клиенты" киберпреступника при помощи Telegram-ботов могли оформить за 300 гривен поддельный сертификат о вакцинации, а за 100 гривен сделать фальшивое водительское удостоверение. Ранее киберпреступник уже попадал в поле зрения полиции за нарушения вождения автомобилем.

Киберпреступность на Харьковщине