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Масштабный пожар произошел в частном секторе Харькова. Фото

В Харькове во время пожара в частном секторе по ул. Колодезной загорелись три дома. Происшествие случилось в понедельник, 20 декабря, вечером.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

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Масштабный пожар в Харькове

"Загорелась хозяйственная постройка. От нее огонь быстро перекинулся на крыши соседних частных домов", – говорится в сообщении.

спасатели

К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь около 50 кв. м. В течение нескольких часов три команды спасателей заливали дома водой.

В результате ЧП никто из жителей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Пожары на Харьковщине

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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Харьков пожар ГСЧС
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