Масштабный пожар произошел в частном секторе Харькова. Фото

В Харькове во время пожара в частном секторе по ул. Колодезной загорелись три дома. Происшествие случилось в понедельник, 20 декабря, вечером.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
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"Загорелась хозяйственная постройка. От нее огонь быстро перекинулся на крыши соседних частных домов", – говорится в сообщении.
К моменту приезда пожарных огонь распространился на площадь около 50 кв. м. В течение нескольких часов три команды спасателей заливали дома водой.
В результате ЧП никто из жителей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.