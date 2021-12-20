"Майдан" 1905 года в Харькове: показали фото с первой революции в городе

В 1905 году в Харькове также прошли митинги, которые были частью первой в Российской империи революции. На улицах Харькова было горячо: не работали предприятия и учреждения, гремели артиллерийские взрывы, протестанты строили баррикады и врукопашную боролись с казаками.

Об этом пишет Mykharkov.info.

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Каким был первый "майдан" в Харькове?

В 1861 году после отмены крепостного права Харьков стал крупным промышленным центром. В регионе активно развивался железнодорожный транспорт, промышленность. До 1899 года в городе действовало 259 предприятий. Но Харьков оставался ремесленным центром, где жили и работали около 20 тысяч ремесленников, близких к рабочим. Они и стали основными протестантами.

Ведь люди работали в тяжелых условиях по 12-13 часов, хотя рабочая смена не должна была превышать 11,5 часов.

Ужасные условия труда, мизерная оплата стали главными причинами бунта рабочих, которых подстрекали большевики. Именно они становились лидерами мнений пролетариата на крупных предприятиях города.

В октябре 1905 года состоялось первое всероссийское политическое выступление рабочих и служащих. Забастовку объявили и железнодорожники, требовавшие 8-часовой рабочий день, справедливую оплату труда, государственное страхование. 10 октября бунт поддержали железнодорожники Харькова. Железная дорога на участке Москва – Харьков – Севастополь прекратила свою работу.

В городе остановились заводы, обучение в школах и вузах. По всему городу проходили митинги. 10 октября на Холодной Горе собралась огромная толпа, которая с революционными лозунгами и песнями двинулась по Екатеринославской улице (Полтавский шлях) к центру города.

Официально в революции было убито 14 человек, а ранено 96. Хотя свидетели рассказывали, что жертв революции 1905 года было значительно больше.

17 октября власти объявили Высокий Манифест, гарантировавший политические права, свободу собраний, союзов и личности.

История Харькова