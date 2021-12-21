Квартира за "наливайки": власти Харькова обратились к полицейским

Харьковским полицейским обещают щедрое вознаграждение за борьбу с наркопритонами и "наливайкам" города. Если правоохранителю удастся закрыть сотню таких мест, ему подарят квартиру.

Такое заявление сделал мэр города Игорь Терехов во время заседания Координационного совета по реализации государственной политики по предупреждению наркомании состоялось сегодня, что произошло 20 декабря.

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Борьба с наркопритонами и "наливайками" в Харькове

Во время заседания обсуждали проблему по распространению наркотиков в городе, которая остается напряженной. Беспокойство вызывают и многочисленные наркопритоны и "наливайки", которые действуют в Харькове.

Мэр города отметил, что ведется борьба с этим явлением, но ситуация остается напряженной. Поэтому в дальнейшем будут применяться еще более жесткие меры. Полицейских же будут щедро премировать за успешные результаты. Обещают квартиру каждому правоохранителю за закрытие сотни наркопритонов или "наливаек".

"Мы готовы премировать особо отличившихся сотрудников правоохранительных органов жилплощадью. Закрыл сто наркопритонов или сто "наливаек" – получи квартиру!" – сказал Терехов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Станислав Перлин из своей стороны подчеркнул, что сейчас ведется еще более жесткая борьба с проблемой.

"Правоохранительные органы активно переходят в практическую плоскость борьбы с наркоманией, привлекают силы общественных организаций. А также мы идем в школы, где необходимо заниматься профилактикой, спасать умы и здоровье детей", – отметил Перлин.

Борьба с наркотиками в Харькове