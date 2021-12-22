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Коммунальный грузовик чуть не снес пешехода в Харькове. Фото

В Харькове утром 22 декабря коммунальный грузовик чуть не снес пешехода на дороге. Также транспортное средство едва не протаранило газель.

Видео происшествия опубликовали в Telegram-канале Харьков Life.

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Грузовик чуть не сбил пешехода в Харькове

Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на улице Сумской. Как пишут очевидцы, коммунальный грузовик мчался на скорости и чуть не вызвал ДТП. Транспортное средство едва не снесло человека на пешеходном переходе. Также грузовик мог протаранить газель. Спасло то, что водитель вовремя затормозил.

Когда возмущенный пешеход попытался обойти транспортное средство, водитель почему-то решил дать еще и заднюю. После этого он помчался дальше, не реагируя на то, что светофор показывал красный свет.

ДТП у Харкові

"Сегодня утром грузовик так спешил засыпать солью Сумскую, что чуть пешехода и газель не снес, позже решил никому не мешать на пешеходном и сиганул на красное...", – написали в соцсети.

ДТП в Харькове и области

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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ДТП Харьков грузовики
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