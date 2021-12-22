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Харьковский криптовалютный миллионер-депутат оказался должником

Харьков
22 декабря 17:45
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Анатолий Родзинский должен банку 148 571 гривны
Харьковский криптовалютный миллионер-депутат оказался должником

Депутат Харьковского городского совета Анатолий Родзинский попал в неприятную ситуацию во время обсуждения бюджета Харькова следующего года. Мэр города Игорь Терехов проинформировал депутатов, что у Родзинского, ранее задекларировавшего 100 биткоинов, есть непогашенный кредит в "ПриватБанке".

Об этом сообщает издание Kharkiv Today.

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Депутат горсовета не платит по кредитам

"Я получил официальное обращение "ПриватБанка", в котором говорится, что они просят в нашем бюджете предусмотреть Родзинскому материальную помощь в размере 148 571 гривны. Потому что Родзинский взял кредит в банке, не покрыл его. Есть судебные решения, судебный исполнитель и они просят в бюджете предусмотреть деньги, чтобы выдать деньги Родзинскому", – проинформировал Терехов.

По его словам, депутату стоит подумать "за свой бюджет и покрыть кредиты".

Голосование Харьковского горсовета за бюджет города 2022

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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