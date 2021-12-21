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Харьковский коксохим заплатит 3,4 млн гривен за вредные выбросы

Верховный суд Украины поставил точку в деле о загрязнении окружающей среды в Харькове. Коксохим "Новомет" в Харькове не смог оспорить решения первой и второй инстанции. 

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Коксохим заплатит внушительный штраф

Ранее Госэкоинспекция при проверке харьковского коксохима выявила сверхнормативные выбросы диоксида серы, оксида азота, углекислого газа. У предприятия также не было необходимы разрешений на использование двух дымовых труб. В результате суд первой инстанции оштрафовал "Новомет" на 3,4 млн гривен. Обоснованность такой суммы была подтверждена экспертами "Института судебных экспертиз имени Бокариуса". После решения суда владельцы завода попытались оспорить данное решение, но суды второй и третьей инстанции это решение поддержали. 

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Автор публикации
Мамонов Артём
Пишу о разном. Считаю не стоит фокусироваться только на одном — в мире слишком много интересного. Скорее всего я из-за этого и выбрал для себя профессию журналиста. Любимые темы: проблемы переселенцев, экология, зоозащита, общественный активизм, социальная защита.
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завод опасные отходы
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