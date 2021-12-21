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Избиение пассажиров метро Харькова: дело полицейских рассмотрят повторно

Харьков
21 декабря 19:20
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Слушания начнутся с допроса потерпевших 21 февраля
Избиение пассажиров метро Харькова: дело полицейских рассмотрят повторно

Суд Харькова решил повторно рассмотреть дело об избиении и издевательствах над пассажирами метро 5 полицейскими. С такой инициативой обратилась прокуратура Харьковской области.

Об этом сообщает издание "Суспільне".

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В Харькове пересмотрят дело об издевательствах полицейских в метро

Обвинение аргументировало свою позицию тем, что по делу сменилась судья. Кроме того, обнаружен ряд недостатков в работе обвинителей во время предыдущих заседаний суда.

"Мой коллега, участвовавший во время допроса потерпевших, мог протестовать по озвучиванию стороной защиты определенных вопросов, но этим правом не воспользовался", – объяснила прокурор Марина Ефремова.

Слушания начнутся с допроса потерпевших 21 февраля следующего года.

По делу проходят пятеро бывших сотрудников полиции. Все они были задержаны в 2018 году по фактам избиения пассажиров на станции "Южный вокзал". Кроме того, их обвиняют в коррупции, служебном подлоге и краже.

Нападения на харьковчан в транспорте

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Автор публикации
Павлишин Андрей
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