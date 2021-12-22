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Инспектор в Харькове "погорел" на взятке за водительское удостоверение

Харьков
22 декабря 15:21
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Требовал почти 10 тысяч гривен
Инспектор в Харькове "погорел" на взятке за водительское удостоверение

В Харькове инспектор Укртрансбезопасности попался на взятке. За вознаграждение он обещал сделать женщине водительское удостоверение.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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В Харькове инспектор попался на взятке

Сообщается, что инспектор одного из отделов Слобожанского межрегионального управления Укртрансбезопасности требовал и получил неправомерную выгоду за то, что обещал посодействовать в получении гражданкой водительского удостоверения.

В частности, следствие установило, инспектор требовал от женщины 9 500 грн. За вознаграждение он обещал, что поможет ей успешно пройти обучение в одной из автошкол. Также инспектор должен был посодействовать, чтобы гражданка сдала экзамены и беспрепятственно получила водительское удостоверение категории "В".

Хабар

Сейчас областная прокуратура уже сообщила о подозрении инспектору.

"Областной прокуратурой сообщено о подозрении инспектору одного из отделов Слобожанского межрегионального управления Укртрансбезопасности по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Борьба с коррупцией в Харькове и области

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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