Грузовики массово слетают с дорог на Харьковщине. Причины и видео ДТП

21 декабря, в Харьковской области на автодорогах в Луганском направлении и на магистралях за Красноградом дороги превратились в каток. Водители сообщают, что ехать ими практически невозможно. Из-за скользкого покрытия автомобили уже попали в ДТП.

Об этом сообщают в Telegram-канале" Автомобильный Харьков. СТО. Харьков".

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Что известно о состоянии дорог на Харьковщине?

В сети водители пишут, что на Харьковщине испортились дороги. Некоторые дороги превратились в каток, в частности дороги в Луганском направлении и на магистралях за Красноградом.

"На бетонке за Красноградом сложило фуру, также в Луганском направлении легковые и фуры не могут подняться на подъем", – говорится в сообщении.

В комментариях харьковчане активно обсуждают ситуацию, которая сложилась на дорогах.

"Шевченково-Купянск полная з***ца под мостом сложило фуру, стоим уже час, ждем посыпалку", "Там всегда за***ца из Луганска и Донецка на горку", – говорится в сообщении.

Дороги в Харькове и области: