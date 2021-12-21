Гололед на дорогах Харькова и области: куда водителям обращаться в случае осложнения движения. Карта

Синоптики прогнозируют, что с 21 декабря в Харькове и области существенно похолодает, а на дорогах будет держаться гололедица. Водителей предупреждают о рисках на автодорогах и советуют обращаться за помощью в случае осложнения движения или возникновения аварийных ситуаций. В области действуют места отстоя транспортных средств и дежурят дорожники.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области сообщили, куда именно можно обращаться.

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Осложнения транспортного движения на дорогах Харькова и области

Только в течение суток на автодорогах государственного значения работало 137 спецмашин и 185 дорожных рабочих. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Водителей предупреждают, что из-за гололеда и снега на дорогах Харьковщины могут возникать аварийные ситуации, а также осложнения транспортного движения. Дорожники призывают быть осторожными и отказаться от лишних маневров, ведь когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь увеличивается в разы.

Также в Службе автомобильных дорог сообщили, что создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины, а также осуществляется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.

В случае возникновения каких-либо проблем или осложнения движения, водителям советуют обращаться к диспетчеру, позвонив по номеру телефона: 0573367700 (круглосуточно). Кроме того, на автомобильных дорогах общего пользования действуют места отстоя транспортных средств. С их перечнем можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Аварии на дорогах Харькова и области