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Гололед на дорогах Харькова и области: куда водителям обращаться в случае осложнения движения. Карта

Харьков
21 декабря 17:46
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Водителей призывают быть осторожными
Гололед на дорогах Харькова и области: куда водителям обращаться в случае осложнения движения. Карта

Синоптики прогнозируют, что с 21 декабря в Харькове и области существенно похолодает, а на дорогах будет держаться гололедица. Водителей предупреждают о рисках на автодорогах и советуют обращаться за помощью в случае осложнения движения или возникновения аварийных ситуаций. В области действуют места отстоя транспортных средств и дежурят дорожники.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области сообщили, куда именно можно обращаться.

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Осложнения транспортного движения на дорогах Харькова и области

Только в течение суток на автодорогах государственного значения работало 137 спецмашин и 185 дорожных рабочих. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Водителей предупреждают, что из-за гололеда и снега на дорогах Харьковщины могут возникать аварийные ситуации, а также осложнения транспортного движения. Дорожники призывают быть осторожными и отказаться от лишних маневров, ведь когда дорога заснеженная или покрыта гололедом, тормозной путь увеличивается в разы.

Также в Службе автомобильных дорог сообщили, что создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины, а также осуществляется постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.

В случае возникновения каких-либо проблем или осложнения движения, водителям советуют обращаться к диспетчеру, позвонив по номеру телефона: 0573367700 (круглосуточно). Кроме того, на автомобильных дорогах общего пользования действуют места отстоя транспортных средств. С их перечнем можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Карта

Аварии на дорогах Харькова и области 

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков дороги Харьковская область
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