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"еПоддержка": на что харьковчане могут потратить свою 1000 гривен

Харьков
21 декабря 09:39
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Люди уже начали получать средства за вакцинацию
"еПоддержка": на что харьковчане могут потратить свою 1000 гривен

С начала старта государственной программы "еПоддержка"  более 3 миллионов украинцев уже получили свою 1000 гривен за вакцинацию. Харьковчане, которые имеют зеленый сертификат о вакцинации также могут получить средства от государства и потратить их на поход в спортзал или, например, приобрести книгу.

На что можно расходы средства от государства "Суспільне".

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На что можно потратить 1000 гривен за вакцинацию в Харькове?

По информации исполняющего обязанности директора Департамента цифровой трансформации региона в Харьковской области Артема Ткаченко, три миллиона украинцев по состоянию на 20 декабря получили 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

"У меня как раз закончился абонемент в спортзал, поэтому я его пополню, а потом запланирована покупка комикса", – именно так свою 1000 гривен за вакцинацию потратит жительница Харькова Виктория Опанасенко.

 1000 гривен можно потратить на:

  • железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;
  • билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;
  • билеты на концерты;
  • абонемент в спортзал;
  • товары в книжных магазинах.

Вакцинация на Харьковщине

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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