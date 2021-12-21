"еПоддержка": на что харьковчане могут потратить свою 1000 гривен

С начала старта государственной программы "еПоддержка" более 3 миллионов украинцев уже получили свою 1000 гривен за вакцинацию. Харьковчане, которые имеют зеленый сертификат о вакцинации также могут получить средства от государства и потратить их на поход в спортзал или, например, приобрести книгу.

На что можно расходы средства от государства "Суспільне".

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На что можно потратить 1000 гривен за вакцинацию в Харькове?

По информации исполняющего обязанности директора Департамента цифровой трансформации региона в Харьковской области Артема Ткаченко, три миллиона украинцев по состоянию на 20 декабря получили 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

"У меня как раз закончился абонемент в спортзал, поэтому я его пополню, а потом запланирована покупка комикса", – именно так свою 1000 гривен за вакцинацию потратит жительница Харькова Виктория Опанасенко.

1000 гривен можно потратить на:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

Вакцинация на Харьковщине