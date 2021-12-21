live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

Две харьковчанки получили короны на престижном конкурсе красоты

Харьков
21 декабря 10:31
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 153
views-icon
Читать на украинском
Победительница будет представлять Украину в Бразилии
Две харьковчанки получили короны на престижном конкурсе красоты

Две харьковчанки стали победительницами престижного конкурса красоты для женщин Plus Size. Одна из победительниц будет представлять Украину на Miss Worl Plus Size, который состоится в Бразилии в следующем году.

Об этом сообщили на странице Miss/Mrs. Top of the World Plus Size Ukraine в Facebook.

Читайте также: Корона с бриллиантами за 3 млн долларов – харьковские красавицы посоревнуются за драгоценный приз на "Мисс Украина-2021"

Харьковчанки завоевали короны на конкурсе красоты

Финал престижного конкурса красоты Miss&Mrs World PlusSize Ukraine 2021 прошел в Киеве 18-го декабря. Событие состоялось в Национальном театре имени Леси Украинки.

27 красавиц со всей Украины соревновались за главную корону и возможность принять участие в конкурсе Miss Worl Plus Size, который должен пройти в Бразилии в следующем году.

Так, в этом году победительницей конкурса стала харьковчанка Евгения Чумакова-Ярошенко, получив звание Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021.

Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021

Еще одна харьковская красавица Галина Черепня получила титул MS Ukraine Plus Size Queen 2021.

Miss&Mrs World Plus Size Ukraine 2021

Конкурс красоты для девушек размера Plus Size проходит в Украине с 2019 года. В этом году девушки демонстрировали себя в купальниках, в национальных костюмах, а также соревновались в талантах и дефилировали в вечерних нарядах.

Достижения харьковчан 

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 153
Харьков конкурс красоты
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

В Харькове в ДТП пострадало двое пенсионеров: в полиции ищут свидетелей

23 декабря 21:43

Харьков
В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

В Харькове накрыли магазин, где продавали сигареты с поддельными акцизами

23 декабря 21:11

Харьков
Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

Сотни домов без электричества: где в Харькове не будет света 24 декабря

23 декабря 20:38

Харьков
Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

Харьковчанка заняла призовое место на международном турнире по бадминтону

23 декабря 20:14

Харьков
Главная Харьков Две харьковчанки получили короны на престижном конкурсе красоты
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен