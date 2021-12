Две харьковчанки получили короны на престижном конкурсе красоты

Две харьковчанки стали победительницами престижного конкурса красоты для женщин Plus Size. Одна из победительниц будет представлять Украину на Miss Worl Plus Size, который состоится в Бразилии в следующем году.

Об этом сообщили на странице Miss/Mrs. Top of the World Plus Size Ukraine в Facebook.

Читайте также: Корона с бриллиантами за 3 млн долларов – харьковские красавицы посоревнуются за драгоценный приз на "Мисс Украина-2021"

Харьковчанки завоевали короны на конкурсе красоты

Финал престижного конкурса красоты Miss&Mrs World PlusSize Ukraine 2021 прошел в Киеве 18-го декабря. Событие состоялось в Национальном театре имени Леси Украинки.

27 красавиц со всей Украины соревновались за главную корону и возможность принять участие в конкурсе Miss Worl Plus Size, который должен пройти в Бразилии в следующем году.

Так, в этом году победительницей конкурса стала харьковчанка Евгения Чумакова-Ярошенко, получив звание Miss Top of the World Plus Size Ukraine 2021.

Еще одна харьковская красавица Галина Черепня получила титул MS Ukraine Plus Size Queen 2021.

Конкурс красоты для девушек размера Plus Size проходит в Украине с 2019 года. В этом году девушки демонстрировали себя в купальниках, в национальных костюмах, а также соревновались в талантах и дефилировали в вечерних нарядах.

Достижения харьковчан