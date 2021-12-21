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Директор Харьковских теплосетей приобрел элитное авто за более миллиона гривен и ушел с должности

Харьков
21 декабря 11:37
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Дорогу обнову директор предприятия приобрел летом
Директор Харьковских теплосетей приобрел элитное авто за более миллиона гривен и ушел с должности

Директор Харьковских теплосетей обзавелся дорогим автомобилем. Летом 2021 года Григорий Лученцов купил себе элитный автомобиль за более миллиона гривен.

Такие данные указаны в декларации, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

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Директор Харьковских теплосетей приобрел дорогое авто

В декларации, которую директор коммунального предприятия "Харьковские тепловые сети" Григорий Лученцов подал перед увольнением, указывается, что дорогой автомобиль был приобретен летом 2021 года. Речь идет об элитном внедорожнике Land Rover Discovery. За машину Лученцов отдал 1,999 миллиона гривен. Также он владеет еще одним транспортным средством. В его автопарке есть также автомобиль Volkswagen Touareg 2012 выпуска.

Из декларации известно, что с января по 30 ноября 2021 Григорий Лученцов на должности директора коммунального предприятия получил заработную плату в размере 359 698 гривен. Кроме того, он получил 1 158 850 гривен за продажу имущества. Также в собственности Лученцова указано три квартиры.

Декларации харьковских чиновников

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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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