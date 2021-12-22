Чуть не замерзли на улице: на Харьковщине зафиксировали сразу два случая обморожения

В Харьковской области за минувшие сутки было зафиксировано два случая обморожения. Пострадали мужчина и женщина.

Об этом изданию "Суспільне" сообщил директор Центра экстренной помощи Виктор Забашта.

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Случаи обморожения в Харьковской области

Одной из пострадавших стала 54-летняя женщина из области, которая слишком долгое время провела на улице. Еще один пострадавший в Харькове – это 46-летний мужчина. Его забрали с Полтавского Шляха в больницу. Он находился в состоянии опьянения, и также долгое время находился на улице. Обоих забрали в неотложку. Подробностей об их состоянии пока что нет. Напомним, что температура опустилась ниже десяти градусов мороза.

Случаи обморожения в Харьковской области