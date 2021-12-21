Чемпионат Европы по самбо выиграли харьковские кадеты

Континентальное первенство среди 16-летних спортсменов по самбо прошло в кипрском Лимасоле. Победу одержали харьковские кадеты.

Об этом сообщает МГ "Объектив".

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Спортсмены из Харькова выиграли чемпионат Европы

Максим Бабич представлял Харьковскую область в сборной Украины по самбо в весовой категории до 64 кг. Парень дошел до финала, в котором победил белорусского соперника и стал двукратным чемпионом Европы в этой возрастной категории.

В весе до 49 кг выиграл харьковчанин Данил Кравченко, в решающей схватке он победил армянского самбиста. А Назар Висков выиграл у оппонента из Грузии.

До финала добрались еще два харьковчанина, но они уступили свои позиции. Это Данил Дзеба и Данил Авраменко.

По результатам командных зачетов среди кадетов сборная Украины получила 4 золотые, 3 серебряные и одну бронзовую награду, заняв первое место. Украинские кадетки командой заняли вторую строчку.

Победы харьковских спортсменов