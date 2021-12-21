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Автомобиль отбросило на несколько метров: появилось видео с ДТП на Центральном рынке в Харькове

Харьков
21 декабря 10:29
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Инцидент произошел на Центральном рынке
Автомобиль отбросило на несколько метров: появилось видео с ДТП на Центральном рынке в Харькове

В Харькове произошло очередное ДТП. На перекрестке водитель такси не пропустил другого водителя такси на Renault Logan.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Х.С".

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Что известно о ДТП в Харькове?

В Харькове произошло ДТП на Центральном рынке. На перекрестке столкнулись такси и легковушка Renault Logan.

"Появился момент сегодняшнего ДТП на Центральном рынке. Автомобиль такси не уступил дорогу Renault Logan. Интересное мнение знатоков относительно ситуации", – речь идет в заметке под видео.

В комментариях пользователи социальной сети активно обсуждали причину ДТП.

ДТП

"Если бы был нормальный наездник, за рулем арендного Форда, и изъявил бы желание пропустить пешехода, то ничего этого не было бы. Пешехода не пропустил и дорогу не дал", – пишут пользователи соцсети.

ДТП на дорогах Харьковщины

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Автор публикации
Воробьева Лилия
В 2015 году окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франко, получив диплом по специальности «Журналистика». Более десяти лет работаю журналистом в различных печатных и интернет-изданиях. В своих текстах всегда стараюсь писать о сложном простым языком.
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