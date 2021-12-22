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Архивное фото Николаевской церкви в Харькове, разрушенной в 1930 году

Харьков
22 декабря 05:10
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Храм взорвали для строительства пути
Архивное фото Николаевской церкви в Харькове, разрушенной в 1930 году

Николаевский храм имел давнюю историю, которая длилась на протяжении нескольких веков. Церковь могла бы стать настоящим украшением Харькова, если бы ее не разрушили в 1930 году. В тот день величественный собор мгновенно превратился в сплошные руины. Так погибла одна из самых исключительных религиозных достопримечательностей города.

Новини.LIVE Kharkiv публикует архивные фото Николаевского храма с того рокового дня, когда его взорвали.

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Николаевский храм Харькова

История Николаевской церкви начинается с далекого 1655 года. В источниках указывается, что сооружение построили одновременно с основанием Харькова. Однако церковь в своем первоначальном виде просуществовала до 1733 года. Поскольку сооружение было деревянное, то пожар полностью его уничтожил.

На этом же месте позже, в 1764-1770 годах, построили новую церковь, но уже каменную. Однако со временем здание обветшало, поэтому в 1886 году церковь решили разобрать, чтобы построить новую. В 1896 году на этом же месте был возведен пятикупольный православный храм, который построили в византийском стиле. Новый Николаевский собор поражал величием и стал украшением города.

К сожалению, и этому собору не суждено было простоять долго. В 1930 году храм взорвали и разрушили. Согласно официальной версии, собор снесли для того, чтобы на его месте проложить трамвайную линию.

Вот как выглядел храм в тот роковой день.

Миколаївський храм

Миколаївський храм Харків

Из истории Харьковщины

  • В СБУ сняли гриф "секретно" по еще одному делу. 14 июня 1931 года советская власть в Харькове показательно репрессировала учителей из Чехии.
  • Страшный Голодомор 1932-1933 годов держал Украину в своих безжалостных лапах с апреля 1932 года по ноябрь 1933 года. За этот период от голода умерли около 7 миллионов человек в Украине. Хотя достоверно неизвестно, сколько на самом деле людей стали жертвами Голодомора. Харьковщина была одним из тех регионов, который больше всего пострадал.
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Автор публикации
Королева Алина
В журналистике работаю уже 9 лет. Начинала свой профессиональный путь с районной газеты, учась еще на 4 курсе в ВГПУ на Факультете филологии и журналистики. За эти годы попробовала себя в разных направлениях: писала в газету; была редактором издания; пробовалась в роли радиоведущей; работала журналистом в интернет-СМИ и параллельно осваивала копирайтинг, которым до сих пор занимаюсь. Но какими бы ни были жизненные изменения, журналистика всегда остается моей главной профессией, а написание текстов - самой большой страстью. Сейчас начала работать с командой профессионалов интернет-издания Новини LIVE.
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Харьков церковь история храмы
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