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Устойчивое развитие — это вызов и шанс для украинского бизнеса

22 апреля 2025 18:02
Татьяна Гончаренко - фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko
Татьяна Гончаренко
фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko
Устойчивое развитие - это вызов, но для украинского бизнеса это еще и шанс
Коллаж Новини.LIVE
Татьяна Гончаренко - фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko
Татьяна Гончаренко
фандрейзерка, инвест.экспертка, партнер и член наблюдательного совета Crowe Mikhailenko

Об устойчивом развитии сегодня говорят все — от чиновников в Брюсселе до предпринимателей в Хмельницком. Но несмотря на растущий объем требований и все более сложные стандарты, для украинского и восточноевропейского бизнеса это не только бремя. Это возможность. И те, кто успеет перестроиться раньше, получат конкурентное преимущество.

Устойчивый имидж = сильный бренд

В мире, где инвесторы, партнеры и потребители все чаще оценивают не только продукт, но и ценности, ESG становится ключевым активом. Компании, которые придерживаются стандартов ЕС (например CSRD), демонстрируют: они играют по мировым правилам. А значит — заслуживают доверия.

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И это не просто репутация "для отчетов". Устойчивый имидж привлекает талант. Молодежь хочет работать в компаниях, которые заботятся об окружающей среде и обществе. А потребители — выбирают ответственных. В Европе, как и в Украине, таких становится все больше. Уже сегодня нефинансовая отчетность помогает выигрывать тендеры, заходить на новые рынки, получать признание. Как пример — рейтинг корпоративной устойчивости в Украине, который привлекает внимание медиа и партнеров. В послевоенном восстановлении такие сигналы прозрачности и ответственности — на вес золота.

Новые рынки, новые ниши, новые роли

Игра по устоявшимся правилам открывает двери. Если ваш продукт соответствует европейским экологическим нормам — вам не страшны торговые барьеры. Если вы инвестируете в "зеленые" технологии — вы становитесь частью нового экономического порядка.

Низкоуглеродная экономика, возобновляемая энергетика, утилизация, экологическое IT — это уже не будущее, а настоящее. Украинские компании уже интегрируются в эти сферы. Водород, биометан, приложения для мониторинга выбросов, решения для экологической отчетности — все это создается здесь и сейчас. И именно украинские специалисты - в частности в ИТ — имеют шанс сыграть роль в глобальном "зеленом" рынке.

К тому же, Украина — уже кандидат в ЕС. Это означает доступ к финансированию, программам поддержки, европейским проектам устойчивого развития. Кто успеет подготовить проекты — тот получит ресурс.

Экология — это еще и экономия

Устойчивое развитие — это не только о морали и ценностях. Это об эффективности. Инвестиции в энергосбережение, ресайклинг, бережливое производство снижают затраты, повышают маржинальность, делают бизнес менее зависимым от кризисов.

После атак на энергетическую инфраструктуру Украины тысячи предприятий столкнулись с необходимостью энергонезависимости. И именно тогда стало понятно: то, что раньше казалось "лишним", на самом деле — ключ к выживанию.

От компостирования в агросекторе до рециклинга газов на металлургических предприятиях — примеров хватает. А еще — поддержка. Многие международные проекты дают гранты, льготные кредиты или помощь для "зеленой" трансформации. Нужно только уметь ими воспользоваться.

Но не все так просто. И бизнес это хорошо знает.

С чем сталкивается компания, которая решила стать "устойчивой"

1. Деньги. Или, точнее, их отсутствие

Изменение подхода требует инвестиций. Современные фильтры, новые котлы, отчетность, сертификация — все это стоит. И в условиях войны или экономической нестабильности не каждая компания имеет запас прочности, чтобы позволить себе такие расходы.

Особенно трудно малому и среднему бизнесу. Поэтому важно не просто говорить о требованиях, но и создавать стимулы: льготное финансирование, программы поддержки, упрощение процедур.

2. Кадры. Кто будет этим заниматься?

Даже если у компании есть желание и ресурс, она сталкивается с дефицитом знаний. ESG-специалистов немного. Бизнес-образование только начинает включать эти темы. CSRD, ESRS, TNFD - это сложные стандарты, и часто менеджеры изучают их "на ходу".

А еще — неопределенность. Например, в Украине методические рекомендации по CSRD ожидаются только летом 2025 года. До того времени — компании работают на ощупь. В ЕС тоже не всегда все гладко: в восточноевропейских странах инструкции часто появляются с опозданием, а на местах не хватает специалистов, чтобы их внедрять.

3. Инфраструктура. И государство, которое пока не успевает

В Украине еще нет единой платформы для нефинансовой отчетности. Нет системы торговли выбросами. Экологические инспекции часто не имеют современных инструментов.

То же самое — во многих странах региона. Регуляторные рамки только формируются. Все это замедляет бизнес. И без активного взаимодействия с властью прогресс будет медленным.

Устойчивое развитие — не мода. Это новая нормальность

Украинские и восточноевропейские компании стоят на пороге большой трансформации. И да, она требует времени, знаний и денег. Но в то же время — открывает возможности, которых раньше не было.

Тот, кто первым адаптируется, выигрывает. И не только в тендерах. Но и в долгосрочной стабильности, лояльности клиентов, доступе к ресурсам и новым рынкам.

Устойчивое развитие — это уже не опция. Это требование времени. И шанс вырасти — даже в сложных условиях. Особенно для Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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