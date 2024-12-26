Инвестиции в недвижимость – как менялся рынок в 2024 году

Жилой дом. Фото: Unsplash

Жилая недвижимость в Украине остается самым популярным сегментом инвестиций благодаря стабильному спросу. В 2024 году инвесторы чаще всего интересовались недвижимостью в городах Западной Украины, ведь там относительно безопасно и сохраняется высокая экономическая активность.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, что нужно знать о рынке недвижимости в 2024 году.

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На первичном рынке наибольший интерес среди покупателей сохраняют новостройки, особенно в крупных городах, таких как:

Киев;

Львов;

Одесса;

Днепр.

Однокомнатные квартиры и студии остаются самыми востребованными из-за их доступности и удобства в аренде.

Зато инвесторы заинтересованы в только строящемся жилье, ведь такие объекты обычно дешевле, чем те, строительство которых завершено.

На вторичном рынке постепенно восстанавливается спрос на недвижимость в отдаленных от фронта областях. Также растет интерес к офисам, складам и торговым помещениям. Эта тенденция сохраняется в Западной Украине, поскольку наибольшее количество бизнесов из-за войны переехало именно туда.

Также инвесторы в 2024 году все чаще обращали внимание на мини отели и апарт-комплексы, особенно в регионах, популярных среди туристов.

Инвестиции в недвижимость — стоит ли вкладывать деньги

Покупать квартиры и сдавать их в аренду, чтобы получать стабильную прибыль в 2024 году, выгодно в городах, где высокий спрос на жилье. Стабильно зарабатывать на сдаче недвижимости в аренду можно во Львове, Киеве и других крупных городах.

Однако цены на недвижимость все равно зависят от экономической ситуации в стране и близости к зонам боевых действий. К тому же такой бизнес имеет свои риски, среди которых:

остановка строительства при банкротстве застройщика;

падение цен на рынке из-за макроэкономических факторов или изменений в законодательстве;

возможные военные действия в определенных регионах.

Поэтому инвесторам следует инвестировать в разные объекты, чтобы снизить риски и изучать регионы с высоким потенциалом роста цен. А для проверки будущих сделок следует привлекать опытных юристов.

Раньше мы объясняли, почему люди боятся инвестировать в недвижимость. Так, среди основных причин — страх потерять деньги и непонимание основ экономики.

Еще мы рассказывали, что самые богатые люди мира в 2024 году теряли свой капитал. Наибольшие финансовые потери понес американский миллиардер Илон Маск.