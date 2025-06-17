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Что дали АТЗ украинскому экспорту — выигрыши отраслей

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Дата публикации 17 июня 2025 08:57
Что дали АТЗ украинскому экспорту — выигрыши отраслей
АТЗ и экспорт. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Как изменится торговля после 5 июня: риски и потери Возможные сценарии и политические реалии: что делать бизнесу

После трех лет торговой либерализации, которая поддерживала экономику во время войны, Украина оказалась перед серьезным вызовом. 5 июня 2025 года завершается действие автономных торговых мер (АТС), которые открыли беспрецедентный доступ к рынку ЕС. АТС, введенные в июне 2022 года, создали режим "без пошлин" и "без квот" для украинских товаров в ЕС. Это превышало договоренности в рамках УВЗСТ и стало толчком для экспорта. В 2024 году ЕС стал крупнейшим партнером Украины с объемом торговли 42,8 млрд евро. Более 60% экспорта направляется именно в Европу.

Больше всего выиграл агросектор. Кукуруза почти удвоила экспорт — до 2,3 млрд дол., пшеница выросла в 22 раза — до 1,1 млрд дол. В 2022 году Украина экспортировала в ЕС 4,7 млн тонн кукурузы, несмотря на довоенную квоту в 650 тыс. тонн. Мясо птицы — +80%, до 392 млн дол. Украина стала лидером по поставкам яиц в ЕС. Экспорт сахара достиг $204 млн и почти 300 тыс. тонн. Украинская металлургия тоже воспользовалась преимуществами АТС. Снятие пошлин и квот в ЕС помогло сохранить экспорт стали. Стоимость товаров, которые ранее ограничивались, выросла с 2,3 млрд дол. до 4,7 млрд дол. за три года. К 2024 году уже 18 товарных категорий превысили объемы своих старых квот против 11 в 2021 году.

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Как изменится торговля после 5 июня: риски и потери

С 6 июня 2025 года Украина возвращается к условиям УВЗСТ. Новые квоты будут действовать семь месяцев — до конца года — и составят 7/12 годового объема. Часть категорий переведут на упрощенное распределение без лицензирования.

"Это обеспечит плавный переход к новым условиям", — говорят в Еврокомиссии.

Имплементационный акт, принятый 22 мая, формализует новые правила, которые будут действовать до завершения переговоров по обновлению УВЗСТ.

Зерновые — первые под ударом. Беспошлинный объем кукурузы — всего 650 тыс. тонн вместо 5 млн. Остальное — с пошлиной до 45%. Пшеница и мука делят одну квоту. Приоритет, как и раньше, будет иметь зерно. Мука снова может потерять рынок. Сахар: 20 тыс. тонн беспошлинно против более 300 тыс. в 2024-м. Избыток — с пошлиной до 419 евро/тонна. Птицеводство: ожидается сокращение со 135 тыс. до 90 тыс. тонн. Сверхурочные тарифы — до 1000 евро/тонна. Мед: из 44 тыс. тонн останется лишь 5-10 тыс. тонн беспошлинного доступа.

Европарламент поддержал продление преференций для украинской стали. Потери будут ограничены, главная угроза — возвращение 25% пошлины. Масличная промышленность сохранится благодаря спросу в ЕС. Молочный сегмент и переработка томатов имеют скромные объемы и ограниченный потенциал роста. Все это создает новую конфигурацию вызовов для бизнеса — как с логистикой, так и с планированием контрактов.

Возможные сценарии и политические реалии: что делать бизнесу

Пессимистический: полный возврат к ПВЗСТ в 2022 году. Ожидаемое падение экспорта — до 1,5-3,5 млрд дол. ежегодно. Экономика может потерять до 0,8% ВВП, а рост замедлится до 0,9%.
Компромиссный: модернизированная УВЗСТ. Ограничения только для чувствительных категорий — зерна, сахара, мяса птицы, яиц, меда. Другие — без изменений. Новые квоты — больше довоенных, но меньше периода АТЗ.

Растет давление со стороны протекционизма. Польша и Венгрия уже ограничивали импорт украинского зерна. В ответ ЕС рассматривает предохранители - временное прекращение преференций в случае скачка импорта. Наибольшие вызовы — для агросектора. Зернотрейдерам, сахарникам, птицеводам придется искать новые стратегии. Металлургия может удержаться. Пищепереработка — сегментарная: для кого-то — рост, для кого-то — новые барьеры.

АТС завершаются. Настало время адаптации: диверсификация рынков, развитие переработки, внутренний спрос. Удачный переход к модернизированной УВЗСТ — ключ к устойчивости и европейской интеграции. И одновременно — напоминание, что успех на внешних рынках начинается с эффективной политики внутри страны.

война украинцы торговля Украина агросектор
Анна Савченко - Ассоциированная юрист практики разрешения налоговых споров в Crowe Mikhailenko
Автор:
Анна Савченко
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