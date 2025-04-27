Как платить налоги в IT-бизнесе в 2025 году — новые правила

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В 2025 году IT-сфера Украины продолжает демонстрировать стремительное развитие, несмотря на сложные внутренние и внешние вызовы. В то же время изменения в налоговом законодательстве требуют от ІТ-компаний новых подходов к планированию финансов и бизнес-стратегии. В этой статье рассмотрим ключевые нововведения в налогообложении для ІТ-бизнеса и эффективные пути адаптации.

Новые правила игры: что изменилось в 2025 году?

Изменения в упрощенной системе налогообложения

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После нескольких лет стабильной работы ФЛП-модели (особенно популярной среди айтишников) с 1 января 2025 года изменились правила уплаты налогов и реквизиты для их уплаты ФЛП. Введены дополнительные ограничения для третьей группы единого налога, а именно:

После приостановления действия п. 9.19 р. 8 "Заключительных и переходных положений" Закона Украины № 2464, возвращается необходимость обязательной уплаты единого социального взноса (далее — ЕСВ) "за себя", даже при отсутствии дохода. Ставка ЕСВ для ФЛП остается фиксированной в размере 22% от минимальной заработной платы (1760 грн в месяц). Минимальная заработная плата остается пока без изменений, в размере 8 000 грн.

Однако с ростом минимальной зарплаты, база налогообложения будет пропорционально увеличиваться.

Согласно ЗУ № 4015-ІХ еще с 01 декабря 2024 размер ставки военного сбора для третьей группы устанавливается в размере 1% от дохода за квартал. То есть ФЛП и юридические лица — плательщики единого налога 3 группы, первый раз будут платить военный сбор по результатам 1 квартала 2025 года в срок до 19.05.2025.

Государственные органы усиливают контроль по количеству контрактов заключенными с одним заказчиком (антиофшорная инициатива) и за реальностью хозяйственных операций, чтобы отслеживать фиктивные ФЛП-структуры.

Налогообложение резидентов Дія.City.

Модель специального правового режима Дія.City приобрела новое дыхание в 2025 году. Теперь все компании, занимающиеся исследованиями и разработками, могут стать резидентами Дія.City — такие изменения поддержал Кабинет Министров Украины. Это новые возможности для развития технологий и дополнительные налоговые преимущества для бизнеса.

Ранее резидентами Дія.City могли быть только компании, занимающиеся исследованиями и разработками в ІТ и телекоме. Теперь спектр гораздо шире: биотехнологии;, микроэлектроника, генная инженерия; оборонные технологии и тому подобное. Эти компании разрабатывают и тестируют продукты во всех возможных сферах. Также уточняются условия для уже имеющихся категорий — например, включение вебаналитики для диджитал-маркетинга и создание аккумуляторов для производителей БпЛА.

ЗУ "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" предусматривает, что резидент Дія.City может нанимать специалистов на основании трудового контракта, гиг-контракта и работать по схеме "компания-ФЛП".

Каждая из приведенных форм сотрудничества, имеет свои особые условия и нюансы. С вступлением в силу в Украине с 1 января 2025 года изменений в налогообложении для резидентов Дія.City, необходимо рассмотреть каждую отдельно.

Для ІТ-специалистов, работающих в компаниях-резидентах, установлены следующие налоговые ставки:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 5% от суммы дохода;

единый социальный взнос (ЕСВ): 22% от минимальной заработной платы;

военный сбор: 5% от суммы дохода.

Основные аспекты налогообложения гиг-специалистов в 2025 году определяются Законом Украины № 4113-ІХ от 04.12.2024 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине" (далее — ЗУ№ 4113-ІХ), в частности:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — доходы гиг-специалистов, полученные от резидентов Дія.City, облагаются налогом по льготной ставке 5%. Эта ставка применяется с месяца, следующего за месяцем приобретения компанией статуса резидента Дія.City. Если размер дохода гиг-специалиста превышает эквивалент 240 тысяч евро за календарный год, сумма превышения облагается налогом по ставке 18%.

Единый социальный взнос (ЕСВ) — ставка ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы.

Военный сбор (ВС) — ставка ВС составляет 5% от дохода гиг-специалиста. Также резидент Дія.City должен соответствовать следующим критериям, а именно: среднее месячное вознаграждение работникам и гиг-специалистам должно быть не менее эквивалента 1200 евро и среднеучетное количество работников и гиг-специалистов должно составлять не менее 9 человек. В случае несоответствия этим требованиям в определенном месяце, резидент Дія.City обязан самостоятельно начислить и уплатить НДФЛ по ставке 18% за свой счет.

Кроме того ЗУ "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" регламентирует право резидентов Дія.City привлекать иностранцев и лиц без гражданства к выполнению услуг по гиг-контрактам, при этом специальное разрешение не требуется. Компания заключает гражданско-правовой договор, по которому специалист обязуется выполнять работы в соответствии с задачами заказчика. Такие новые стандарты для контрактов с гиг-специалистами, приближают Украину к общепринятой европейской практике.

С 2025 года введено ограничение по сотрудничеству резидентов Дія.City с физическими лицами-предпринимателями (ФЛП) на едином налоге. Если годовой доход резидента превышает 40 миллионов гривен, расходы на оплату услуг ФЛП не должны превышать 20% от общих расходов компании за предыдущий год. В случае превышения этого лимита, сумма превышения облагается налогом по ставке 9% для плательщиков налога на выведенный капитал или включается в финансовый результат для плательщиков налога на прибыль. Для резидентов Дія.City с годовым доходом до 40 миллионов гривен ограничения на сотрудничество с ФЛП не применяются, что позволяет им продолжать сотрудничество без дополнительных налоговых последствий. Эти изменения направлены на стимулирование перехода к более прозрачным формам сотрудничества и обеспечения социальных гарантий для специалистов, работающих в сфере ІТ.

Стоит упомянуть, что в 2025 году ГНС также ввела новации в налогообложении налогом на прибыль резидентов Дія.City, а именно:

с 1 января 2025 года вступают в силу изменения относительно особенностей учета расходов по начислению роялти в связи с вступлением в силу Закона Украины "О медиа" и утратой силы Закона Украины "О телевидении и радиовещании" (пп. 140.5.6 НКУ);

с 25 марта 2025 года для резидентов Дія.City — плательщиков налога на особых условиях определен новый объект налогообложения, а именно операция по предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу (в том числе служебному лицу иностранного государства), которая облагается налогом по базовой ставке 18 % (пп. 141.9-1.2.16 — 141.9-1.2.17 НКУ);

ставка налога на выведенный капитал остается 9% (п. 136.8 НКУ), что вместо классического налога на прибыль — стимулирует реинвестирование.

Международное налогообложение и BEPS

Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) приняли решение, что крупные компании должны платить справедливый минимальный налог независимо от того, где они зарегистрированы.

В 2025 году опубликованы новые правила, которые меняют подход к отсроченным налоговым активам (DTA) — это те налоговые льготы и скидки, которые компании могли использовать, чтобы платить меньше налогов в будущем. Основные изменения определяют, что определенные налоговые скидки и льготы больше не работают. Некоторые старые налоговые активы постепенно будут учитываться, но уже по новым стандартам. Для этой процедуры установлен переходный период до 2028 года.

Украина продолжает имплементацию стандартов BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), поэтому ІТ-компании, которые работают с зарубежными клиентами, должны:

отчетно доказывать экономическое присутствие в Украине. Внедрены новые критерии определения налоговой резидентности для физических лиц;

анализировать трансфертное ценообразование. Усилен контроль за операциями со связанными лицами, в частности: предельный порог владения корпоративными правами для признания связанности повышен с 20% до 25% и добавлен критерий экономической связанности, если объем операций с одним нерезидентом превышает 75% общего дохода или расходов компании;

избегать оффшорных схем, иначе — штрафы или потеря статуса плательщика единого налога. Поскольку, операции с компаниями в "низконалоговых" юрисдикциях могут подпадать под дополнительный контроль (если ваша компания сотрудничает с контрагентами, которые остаются в списке Кабмина, операции с ними могут быть признаны контролируемыми, что предполагает дополнительную отчетность), а проверка на соответствие рыночным ценам в 2025 году — стала жестче (документальное подтверждение экономической целесообразности сделок).

Стратегии адаптации: что могут сделать ІТ-компании?

1. Переход в правовой режим Дія.City

Для средних и крупных компаний, желающих минимизировать налоговые риски и получить стабильные условия, Дія.City становится привлекательной альтернативой. Стоит проанализировать целесообразность перехода, особенно если компания имеет большой фонд оплаты труда.

2. Оптимизация корпоративной структуры

Разработка грамотной структуры собственности — распределение долей, создание материнских компаний в прозрачных юрисдикциях и переосмысление стратегии выплат дивидендов в свете налога на выведенный капитал.

3. Повышение налоговой прозрачности

Регулярная налоговая проверка внутренних документов, аудит операций со связанными лицами, подготовка к подаче отчетности в рамках MLI (многосторонней конвенции по налогам).

4. Использование legal-tech

Автоматизация ведения налогового учета и юридических процессов — путь к снижению расходов и избежанию ошибок в отчетности.

Что дальше? Тренды на горизонте

Евроинтеграционный вектор диктует дальнейшую гармонизацию с нормами ЕС, в частности в части налогообложения цифровых услуг.

Ожидается внедрение экологических налогов и стимулов для "зеленых" IT-проектов.

Усиление налоговых проверок в сфере интеллектуальной собственности и авторского права.

2025 год стал годом переосмысления финансовой модели для ІТ-бизнеса в Украине. Новые правила — это вызов, но и возможность для роста. Компании, которые готовы инвестировать в прозрачность, легальность и технологичность, получат конкурентное преимущество не только на внутреннем рынке, но и в глобальном масштабе.