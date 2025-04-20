Выбор валюты для сохранения средств — во что вложить деньги во время войны

Тысяча гривен. Коллаж: Новини.LIVE

Ольга Ковальчук эксперт по финансовой грамотности

Вопрос сохранения сбережений в нестабильные времена остается как никогда актуальным. Какие существуют риски хранения средств в иностранной валюте, стоит ли хранить средства в драгоценных металлах и как правильно разделить финансы?

Рассмотрим основные риски и варианты сохранения сбережений в условиях неопределенности. Как правильно распорядиться средствами и защитить их от обесценивания?

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Выбор валюты для сохранения средств

Прежде всего стоит обращать внимание на инфляцию — именно она "съедает" покупательную способность валюты. Второй фактор — стабильность экономики. Здесь надо обращать внимание на страны, имеющие сильную экономику, в частности Соединенные Штаты, страны Евросоюза, Швейцарию, Великобританию. Также следует учитывать политическую ситуацию, ведь санкции или политическая нестабильность могут влиять на курс валюты.

Еще один фактор — процентные ставки. В активно развивающихся странах ставки могут быть выше, что привлекает инвесторов и, соответственно, укрепляет национальную валюту.

Кроме того, следует обратить внимание на регулярность обращения и доступность валюты — насколько легко ее обменять в разных уголках мира. Здесь безоговорочными лидерами остаются доллар США, евро, швейцарский франк и фунты стерлингов. В последнее время также многие говорят о китайском юане, однако с ним есть определенные сложности, в частности по обмену и доступности.

В общем, я бы рекомендовала диверсифицировать свои сбережения и хранить средства в трех-четырех стабильных валютах. Если вы рассматриваете и нетрадиционные варианты, тогда можно добавить криптовалюты или электронные активы, такие как USDT.

Я не советую хранить значительную часть сбережений в национальной валюте. Наша экономика сильно зависит от внешних партнеров, а значит, колебания даже стабильных валют могут ощутимо влиять на курс гривны. В гривне желательно держать только ту сумму, которая нужна для ежедневных расходов. Все остальное — лучше диверсифицировать в более стабильные активы.

Риски хранения денег в долларах и евро

Говоря о долларе, основные риски связаны с геополитикой и политической ситуацией в самих Штатах. Например, новый президент Дональд Трамп создает определенную неопределенность: его экономическая политика часто сопровождается резкими решениями, введением пошлин, санкций, а также общей турбулентностью на финансовых рынках.

Кроме того, в США наблюдается серьезный долговой кризис. Государственный долг растет, и это вызывает беспокойство среди инвесторов по всему миру. Курс доллара в значительной степени зависит как от внутренней, так и от внешней политики страны — и эти факторы могут быть весьма непредсказуемыми.

Основной риск для евро же — энергетическая зависимость Европейского Союза. Значительная часть энергоресурсов импортируется из-за пределов ЕС, а значит, валютная стабильность напрямую зависит от цен на энергоносители и геополитической ситуации в регионах-поставщиках.

Не стоит забывать и о внутренних валютных ограничениях в странах, где хранятся или используются средства, банковские риски, возможные санкции или даже дефолт в случае глобальных кризисов. Курсовые колебания — это еще один фактор, который может негативно повлиять на ваши сбережения.

Стоит ли хранить часть средств в драгоценных металлах?

Если посмотреть на график роста и колебания цен на золото и серебро за последние 100 лет, можно увидеть, что само золото всегда растет. Хотя рост и не такой стремительный, как у некоторых других активов, золото традиционно считается надежным способом сохранения капитала.

Оно хорошо защищает от инфляции и глобальных кризисов, ведь в нестабильные времена его стоимость, как правило, растет. Физическое владение золотом также дает ощущение независимости от банковской системы. Его можно легко купить в небольших объемах — например, 10 или 20 граммов, и при условии сохранения пломб сдать в любом банке.

В то же время есть и недостатки: золото не приносит пассивного дохода, как, скажем, депозиты, и его нужно где-то хранить, заботиться о безопасности. Перевозить его тоже стоит осторожно, ведь это физический актив. Растет оно медленнее, чем некоторые другие инструменты, но если взглянуть на его цену за последние 10 лет — она выросла в разы. Я бы советовала хранить в золоте примерно 10-15% портфеля. У меня золото есть, и я считаю, что это было одним из самых мудрых решений по сохранению собственных средств.

Наличные, средства на счетах или инвестиции — что выбрать?

В общей структуре сбережений я бы рекомендовала такое ориентировочное распределение:

10% — наличные в разных валютах. Важно учитывать нюансы: например, за границу физически можно вывезти не более 10 тысяч долларов или евро на одного человека. Поэтому, если у вас семья из двух взрослых, общая сумма, которую можно легально перевезти, ограничена.

40-50% — средства на банковских счетах в стабильных валютах. Но важно — без ограничений на доступ. Не держите все в одном банке. Лучше иметь несколько счетов в разных банках, возможно даже в разных странах. Например, Wise, Revolut, PayPal — это хорошие варианты. Также можно открыть валютные счета в украинских банках: Монобанк, ПриватБанк, Sense и так далее.

Около 50% я рекомендую держать в криптовалюте. Это очень мобильный инструмент, которым можно пользоваться в любой точке мира. Если цель — сохранение средств, а не инвестирование, то лучше ориентироваться на стабильные цифровые валюты, такие как USDT. Если же вас интересует инвестиционная составляющая, тогда можно рассматривать и другие криптовалюты или стейблкоины — но помните о высокой волатильности рынка. Сегодня мы наблюдаем глобальное падение, поэтому именно сейчас может быть удачный момент для покупки.

И еще 10-15% стоит хранить в золоте или других физических активах. Это дополнительная гарантия стабильности и защита от непредсказуемых финансовых рисков.