Популярная приправа, которая поможет прожить дольше: нужно есть каждый день

Люди по всему миру продолжают искать секреты долгой жизни. И главное - достичь этой цели здоровым путем. Некоторые привычки образа жизни оказались самыми сильными мерами профилактики ранней смерти, показывая, что они могут предотвратить болезни. Действительно, известно, что некоторые продукты снижают уровень холестерина или известны из-за своих оздоровительных свойств. Один из таких - цельнозерновая горчица.

Об этом сообщает Express.

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Чем полезна горчица

Новое исследование показывает, что цельнозерновая горчица полезна для вас. 10 г или чайная ложка, съеденные ежедневно, могут помочь достичь здорового уровня глюкозы и холестерина в крови.

Исследование, представленное в Европейской федерации пищевых наук и технологий (EFFoST), было проведено Tracklements совместно с Кардиффским столичным университетом.

Исследование показало, что 86 процентов участников заметили снижение уровня глюкозы или холестерина в крови в течение 12-недельного периода.

В частности, относительно холестерина, исследование показало, что 64% добровольцев заметили снижение уровня холестерина в крови в течение 12 недель.

Результаты исследования основаны на 42 добровольцах, участвовавших в исследовании. Все они были в возрасте от 40 до 70 лет и имели избыточный вес или клиническое ожирение.

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