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Названа лучшая добавка, отбивающая тягу к сладкому

Здоровье
22 декабря 03:50
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Люди с дефицитом этой добавки могут испытывать тягу к шоколаду больше, чем обычно
Названа лучшая добавка, отбивающая тягу к сладкому

Непреодолимая тяга к сладкому может быть серьезным препятствием на пути к похудению. Есть несколько способов, чтобы ее ослабить. Так, магний – одна из лучших добавок, которая может в этом помочь.

Об этом сообщает Eat This, Not That.

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Чем полезен магний

Магний – важный минерал, который не вырабатывается человеческим организмом и содержится только в определенных продуктах и добавках. Он необходим для нашего организма.

В частности, магний полезен для регулирования кровяного давления, развития костей и поддержания регулярных сокращений мышц и сердечного ритма. Тошнота, слабость или рвота являются признаком того, что организму не хватает магния.

Как добавки с магнием помогают снизить тягу к сахару

Одним из известных преимуществ магния является его способность подавлять тягу к сахару. Исследования показывают, что люди с дефицитом магния могут испытывать тягу к шоколаду больше, чем обычно, поскольку он богат магнием.

Также известно, что магний помогает регулировать уровень сахара в крови, что может помочь при тяге к сахару и ощущению сытости после еды.

Источники магния

Лучшими природными источниками магния являются шпинат, мангольд, тыквенные семечки, миндальное масло и атлантическая скумбрия. Также в меньшем количестве он есть в курице, греческом йогурте, коричневом рисе, пшеничном хлебе и бобах.

В случае дефицита магния или ощущения непреодолимой тяги к сахару, полезно будет не только есть больше этих продуктов, но и купить добавку магния.

Стоит отметить, что добавку магния лучше не сочетать с приемом некоторых лекарств. Поэтому, если вы уже принимаете определенные лекарства, прежде чем начать применять магний, стоит проконсультироваться с врачом.

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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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