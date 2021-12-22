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Назван вид напитков, провоцирующий пять видов рака

Риск развития пяти разных видов рака увеличивается, если регулярно употреблять алкогольные напитки.

К такому выводу пришли ученые в Великобритании. Согласно данным Cancer Research UK, провоцирует возникновение рака алкоголь тремя способами, передает Express.

Алкогольные напитки могут повреждать клетки в организме, превращаясь в ацетальдегид. Он в свою очередь вызывает деление клеток. Также алкоголь повышает уровень инсулина и эстрогена. Эти гормоны также способствуют делению клеток, являясь химическими посредниками. Третий способ – снижение местного иммунитета. Алкоголь способствует изменению клеток и повышает вероятность того, что область во рту и горле будет больше поглощать вредных веществ.

"Это облегчает проникновение канцерогенных веществ, например, содержащихся в сигаретном дыме, вклетки и причинение им повреждений", – заявили в Cancer Research UK.

В то же время в отчетах MDLinx говорится, что употребление алкоголя является основным фактором риска некоторых видов рака головы и шеи, например рака полости рта, горла и гортани. При этом риск получить рак у людей, которые курят, гораздо выше.

Также частое употребление алкогольных напитков может привести к воспалению и рубцеванию печени. Ученые считают, что это тоже влияет на фактор развития рака.

Автор публикации
Денис Котляров
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