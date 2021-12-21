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Как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть: топ советов

Здоровье
21 декабря 16:52
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Главное правило по зимней одежде – многослойность и терморегуляция
Как одеваться зимой, чтобы не замерзнуть: топ советов

Зимой очень важно одеваться тепло и удобно, чтобы избежать переохлаждения или даже обморожения. Ведь, отметили в Министерстве здравоохранения Украины, в морозную погоду наше тело теряет тепло быстрее, чем производит.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как одеваться зимой

В Минздраве советуют выбирать одежду из натуральных или специальных материалов. При этом зимний наряд для низких температур должен состоять из трех слоев:

  • нижний слой одежды должен отводить влагу (нижнее белье, носки, термобелье);
  • средний слой должен удерживать тепло (свитер, кофта и т. п);
  • верхний слой должен защищать от погодных факторов (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

Главное правило по зимней одежде – многослойность и терморегуляция: между различными одежками должна быть воздушная прослойка. В то же время одежда не должна быть слишком грубой и сковывать движения.

Не дать замерзнуть голове и конечностям

При низких температурах нужно носить перчатки и шапку: через ладони и обнаженную голову теряется много тепла. К тому же морозный воздух вредит волосам и приводит к пересыханию кожи рук и лица. Также полностью закрытыми должны быть и ноги, то есть – никаких коротких штанов.

Какой должна быть зимняя обувь

В холодное время года стоит выбирать обувь с толстой подошвой. При этом она должна быть свободной и не сжимать ногу – благодаря этому будет нормальное кровообращение и обеспечена достаточная фиксация голеностопного сустава.

Если почувствовали жжение на коже

Сильное покраснение и жжение кожи может быть признаком обветривания и/или обморожения открытых участков тела. В таком случае надо искать, где согреться, например, зайти в любое теплое место – магазин, кафе или подъезд.

Чтобы не замерзнуть – двигайтесь

Если приходится долго ждать общественный транспорт, не надо стоять неподвижно. Чтобы не замерзнуть, можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать несколько простых упражнений – это также поможет поддерживать физическую активность.

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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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Минздрав болезнь одежда зима
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