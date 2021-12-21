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7 симптомов инсульта, которые люди привыкли игнорировать

Здоровье
21 декабря 15:31
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На какие признаки необходимо обратить внимание
7 симптомов инсульта, которые люди привыкли игнорировать

Инсульт может угрожать каждому, поэтому нужно внимательно относиться к окружающим и уметь отличать это состояние среди других. Есть симптомы, которые нельзя игнорировать. Инсульт возникает из-за нарушения кровообращения в мозге. Это может привести к необратимым и даже летальным исходам.

Новини.LIVE предупреждает о симптомах, которые часто игнорируют.

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7 симптомов, которые могут быть следствием инсульта

Інсульт

  • Слабые мышцы лица. Это может проявляться в опущенном веке или уголке рта. Можете попросить человека улыбнуться. Если он не сможет это полноценно сделать, то, возможно, у него инсульт;
  • Ощущение тошноты. Не обязательно, чтобы она была сильной. Достаточно легкого ощущения. Будьте внимательны с этим симптомом;
  • Человек может жаловаться на головокружение и темные пятна перед глазами;
  • Онемение конечностей также является неочевидным симптомом инсульта;
  • Потеря баланса. Из-за слабости мышц человек может плохо стоять на ногах или ходить. Обычно только одна сторона ослаблена;
  • Непонятная речь. Попросите человека сказать обычную фразу. Например: “Сегодня хорошая погода”. Если возникли проблемы - осторожно. Скорее всего это инсульт;
  • Головная боль. С ней мы сталкиваемся довольно часто, поэтому только по этому симптому быть уверенным сложно. Сопоставьте головную боль с другими признаками.

Симптоми

Помните, если симптомы совпали и вы заподозрили инсульт - обязательно звоните в скорую помощь. Каждая минута важна. Оперативные действия позволят избежать последствий и даже спасти жизнь человека.

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Автор публикации
София Дорощук
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болезнь медицина симптомы
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