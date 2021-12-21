В США одобрили использование новой инъекции для лечения ВИЧ

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование инъекционного препарата Apretude для снижения риска инфицирования ВИЧ. Этот препарат станет решающим в борьбе с эпидемией ВИЧ в стране.

Об этом сообщили в пресс-службе FDA.

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Эффективность нового препарата

Препарат Apretude могут назначать подросткам и взрослым, которые весят не менее чем 35 кг и могут инфицироваться ВИЧ через половой контакт. Первые две инъекции вводят с интервалом в месяц, затем – каждые два месяца.

В FDA отмечают, что этот препарат является еще одной доконтактной профилактикой ВИЧ (PrEP). Ранее PrEP был доступен только в форме таблеток Truvada и Descovy.

Согласно результатам клинических исследований, инъекции Apretude лучше защищают от инфицирования, чем пероральный препарат Truvada.

Первое исследование, в котором участвовали ВИЧ-отрицательные цисгендерные мужчины и трансгендерные женщины, показало, что риск заболевания на 69 % ниже. Второе, в котором участвовали цисгендерные женщины – на 90 %.

В то же время исследования показали, что Apretude с большей вероятностью, чем Truvada, вызывает побочные эффекты, такие как реакции в месте инъекции, головная боль, усталость, боль в спине, миалгия и сыпь.

Из-за риска развития устойчивых к лекарствам вариантов ВИЧ, FDA рекомендует назначать инъекции только тем, кто непосредственно перед началом приема препарата имеет отрицательный тест на ВИЧ.

Напомним, доконтактная профилактика (PrEP) – это прием антиретровирусных препаратов для снижения риска инфицирования ВИЧ. По критериям ВОЗ, PrEP имеет сильный уровень рекомендации и высокое качество доказательств. В Украине доконтактную профилактику можно получить в кабинетах доверия, СПИД-центрах или у партнерских организаций.

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