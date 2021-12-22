5 ежедневных привычек, которые негативно влияют на работу мозга

В эпоху технологического прогресса мы все перестраиваемся, чтобы работать больше, но при этом вредим нашему мозгу. По мнению экспертов, современный образ жизни разрушает нейронные пути и делает нас более медленными, плотными и менее способными к оригинальному мышлению. Такое состояние называется "гиперподключение", а долгое пребывание в нем в конечном итоге делает наш мозг менее продуктивным и неэффективным.

Об этом сообщает businessinsider.

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Когда речь заходит о нашем здоровье, мы не всегда думаем о питании нашего мозга, потому что большинство людей в первую очередь привыкли заботиться только о своем теле. Чтобы быть наиболее продуктивными начните с корректировки своих повседневных привычек и избегайте самых распространенных ошибок - тогда ваш ум будет вам благодарен.

Утечка мозгов от бездействия

Недостаток физической активности имеет свою цену-она связана с развитием хронических проблем со здоровьем, таких как:

Болезнь сердца;

Ожирение;

Депрессия;

Слабоумие;

Рак.

Многие люди слишком заняты, чтобы уделять время “базовым двигательным действиям”, которые могут замедлить снижение когнитивных функций, например ходьба, езда на велосипеде и растяжка.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Comparative Neurology, Сидячий образ жизни изменяет форму определенных нейронов в головном мозге, что предполагает связь между бездействием и умственным упадком.

Регулярная физическая активность может принести вам когнитивную пользу-увеличить количество химических веществ в мозге, которые способствуют лучшей памяти и обучению, а также с медицинской точки зрения.

Многозадачность мозга-миф

Наши смартфоны превратились в “швейцарские армейские ножи”. Мы используем их постоянно. Пишем сообщения, когда идем по улице, контролируем электронную почту в дороге, читаем или слушаем подкасты, стоя в очереди. Многозадачность плохо сказывается на вашей производительности. Оказывается, это привычка, которая также перестраивает мозг и снижает вашу эффективность.

Эрл Миллер, нейробиолог из Массачусетского технологического института и один из мировых экспертов по разделению внимания, сказал, что наш мозг плохо приспособлен для многозадачности.

"Когда люди думают, что они многозадачны, они на самом деле просто очень быстро переключаются с одной задачи на другую. И каждый раз, когда они это делают, это связано с когнитивными издержками”, - отметил нейробиолог.

Многозадачность также увеличивает выработку гормонов кортизола, а также адреналина, который может чрезмерно стимулировать ваш мозг и вызывать умственный туман или беспорядочное мышление.

Информационная нагрузка приводит к ненужной чрезмерной стимуляции мозга

Огромное количество писем, обновлений в соцсетях, а полученные нами сообщения могут быть потрясающими. У многих эти действия отнимают много времени. Постоянный поток контента, если его не контролировать, может вызвать стресс и привести к перегрузке при принятии решений.

Некоторые люди гордо хвастаются тем, сколькими вещами они могут манипулировать за один день. Гленн Вилсон, бывший приглашенный профессор психологии в колледже Лондона, обнаружил в своем исследовании, что пребывание в ситуации, когда вы пытаетесь сосредоточиться на задаче, а письмо остается непрочитанным в вашем почтовом ящике, может снизить ваш эффективный IQ на 10 отметок.

Чтобы максимально эффективно использовать свой мозг каждый день, используйте более совершенные инструменты и настройки для фильтрации информации в течение дня. Проявите инициативу о том, как вы потребляете средства массовой информации. Подготовьте свой мозг игнорировать ненужную информацию. Если вы организуете свой день с учетом этих принципов, возможно, вы значительно повысите эффективность своего мозга.

Сидеть слишком долго-это больно

Сидение – одно из худших вещей, которые мы можем сделать для своего здоровья. Новое исследование UCLA сообщает, что люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, рискуют истончением областей мозга, которые связаны с памятью.

Было обнаружено, что сидение - это риск для физического здоровья, но и неврологический риск. Вы можете уменьшить количество сидячих занятий, приняв меры, такие как умеренная ходьба, стояние во время работы, даже всего 10 минут за раз.

"Возможно, что малоподвижный образ жизни является более важным показателем структуры мозга, в частности толщины медиальной височной доли, и что физическая активность, даже на более высоких уровнях, недостаточна для компенсации вредного воздействия сидения в течение длительных периодов.”, - речь идет в материале UCLA.

Время, проведенное за экраном, может негативно повлиять на наше психическое и эмоциональное счастье

Взаимодействие с лицом все чаще заменяется на цифровые инструменты. Люди проводят в Интернете больше времени, чем когда-либо прежде.

“Все, что имеет экран – телевизор, телефоны, планшеты, компьютеры, видеоигры – составляет экранное время”, - объяснил Том Керстинг, лицензированный психотерапевт и эксперт в области психического здоровья и воспитания детей в эпоху цифровых технологий.

Личный разговор невероятно полезен для вашего мозга. Исследование Университета Мичигана показало, что даже всего 10 минут в день разговора с другим человеком улучшают память и познавательные способности.

"Общение было столь же эффективным, как и более традиционные виды умственных упражнений для улучшения памяти и интеллектуальных способностей”, - сказал Оскар Ибарра, психолог из UM Institute for Social Research (ISR) и ведущий автор исследования с психологом ISR Юджином Бернстайном и психологом. Петр Винкельман из Калифорнийского университета, Сан Диего.

Отсутствие подлинного личного взаимодействия ограничивает возможности мозга устанавливать наилучшие связи. Это также может привести к одиночеству и депрессии – психическим состояниям, которые в значительной степени ухудшают здоровье мозга.

Глядя на экран в течение дня, вы можете повредить глаза, уши, шею, плечи, спину, запястья и предплечья.Это также мешает хорошо выспаться. По мнению экспертов, чрезмерное экранное время негативно влияет на интеллектуальные способности, а также на эмоциональное самочувствие.