Зарплата в 26 тыс. грн - кому в Украине готовы платить такую сумму

Заведение общественного питания. Фото: Freepik

В Украине рынок труда постепенно приходит в себя и некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

Сколько зарабатывают члены бригады ресторана

Согласно этим данным, в среднем в стране "член бригады ресторана" получает 14 тысяч гривен. В общей сложности таких вакансий насчитывается более 3 тысяч. Среди них:

8,2% обещают зарплату на уровне от 26 тысяч гривен;

3,9% предлагают з/п от 23 до 26 тысяч гривен;

26 тысяч гривен; 13,5% — от 17 до 20 тысяч гривен;

23,7% — от 11 до 14 тысяч гривен;

20,8% — от 8 до 11 тысяч гривен.

Больше всего официантам готовы платить в среднем в таких городах:

Киев — 20 тыс. грн;

Харьков — 17 тыс. грн;

Днепр — 14,5 тыс. грн;

Одесса — 15,5 тыс. грн;

Черновцы — 14 тыс. грн;

Запорожье — 12,5 тыс. грн;

Одесса — 15,5 тыс. грн;

Львов — 13,5 тыс. грн;

Чернигов — 10 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.