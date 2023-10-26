Цены на топливо 26 октября — АЗС обновили стоимость бензина и автогаза

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские автозаправочные станции обновили стоимость разных видов горючего. В четверг, 26 октября, больше всего подорожал сжиженный газ.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 26 октября

По информации мониторингового портала, 26 октября средняя стоимость бензинов, дизеля и автогаза такова:

A-95+ — 58,40 грн/л;

А-95 — 55,53 грн/л;

А-92 — 53,58 грн/л;

дизельное топливо — 55,55 грн/л;

сжиженный газ — 26,88 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 58,28 грн/л,

А-95 — за 55,42 грн/л,

бензин А-92 продавали по 53,29 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель продавали за 55,52 грн/л,

а также автогаз — 26,21 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 26 октября

26 октября бензины марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоят на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая цена на А-95+ сеть Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего продают на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего в сети "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель реализуют на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 26,80 грн/л, на KLO — 27,19 грн/л.

Источник: АвтоРиа

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