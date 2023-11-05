В Украине подорожали дизель и автогаз — какие цены на АЗС сегодня

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего. В воскресенье, 5 ноября, на украинских АЗС выросла стоимость дизельного горючего и автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем сегодня, 5 ноября, вас интересует больше всего:

Цены на горючее на АЗС 5 ноября

По данным мониторингового сайта, 5 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,25 (-0,02) грн/л;

А-95 — 55,42 (+0,01) грн/л;

А-92 — 53,53 грн/л;

дизельное топливо — 55,69 (+0,12) грн/л;

сжиженный газ — 29,29 (+1,11) грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,29 грн/л,

А-95 — за 55,47 грн/л,

бензин А-92 — за 53,55 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,57 грн/л,

сжиженный газ — 27,57 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 5 ноября

5 ноября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 51,18 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо продается на АЗСта ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR и "Параллель" — 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,88 грн/л, на Shell — 29,02 грн/л.

Больше об авто

Напомним, что в США выпустили электробайк в стиле Harley-Davidson с запасом хода 660 км. Новый электрический мотоцикл Evoke 6061-GT в смешанном цикле способен преодолеть 495 км, а в городе – 660 км без подзарядки. Благодаря быстрой зарядке батарея пополняется всего в 30 минутах, а от розетки дома — за ночь.

Ранее мы писали, что в Украине стартовали продажи обновленного Volkswagen Amarok. Базовая комплектация Amarok получила 2 л турбодизель на 170 л. с полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач.