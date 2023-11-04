Цены на топливо 4 ноября — сколько стоят бензин и автогаз

В Украине подорожали дизель и автогаз — какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях снова изменилась стоимость горючего . В субботу, 4 ноября, на украинских АЗС выросла стоимость дизельного горючего и автогаза.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria .
Какая информация о горючем сегодня, 4 ноября , вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 4 ноября
По данным мониторингового сайта, 4 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,25 (-0,02) грн/л;
- А-95 — 55,42 (+0,01) грн/л;
- А-92 — 53,54 грн/л;
- дизельное топливо — 55,69 (+0,12) грн/л;
- сжиженный газ — 29,29 (+1,11) грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,29 грн/л,
- А-95 — за 55,47 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,55 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 55,57 грн/л,
- сжиженный газ — 27,57 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 4 ноября
4 ноября октября горючее брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,97 грн/л, на А-95 — на АЗС "Маркет" — 51,18 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо продается на АЗСта ОККО за 57,99 грн/л, на SOCAR и "Параллель" — 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Маркет" — 51,38 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза – 29,97 грн/л, на KLO – 29,88 грн/л, на Shell – 29,02 грн/л.
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