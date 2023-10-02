Цены на лук – эксперты предупреждают о подорожании овоща

Продуктовый отдел магазина. Фото: google.com

Эксперты советуют сделать запасы овоща, составляющего основу ежедневного рациона, пока не кусаются цены. Речь идет о луке, который может снова подорожать.

Об этом сообщает Agroreview.

Читайте также:

Ситуация с ценами на рынке в октябре

В прошлом году в Украине стоимость лука била рекорды, подскочив в несколько раз — до 40 грн/кг. В основном стремительное удорожание было спровоцировано войной. В прошлом году значительную часть этого овоща снабжали южные области, после оккупации спрос населения было удовлетворить крайне сложно. Делали ставку на импорт.

В 2023 году для компенсации нехватки увеличили посевные площади под лук не только домохозяйства, но и массовые производители. Дефицита соответствующей продукции не будет, поэтому цены на него вернулись в норму. В магазинах супермаркетов продается только украинский продукт. Учитывая достаточное предложение, стоимость овоща пока не кусается.

Источник: Минфин

Однако такая тенденция сохранится недолго.

Вскоре эксперты прогнозируют незначительное сезонное удорожание лука. По словам экономического эксперта Олега Пендзина, прошлогодних ценовых рекордов не будет.

"Цены на лук не будут меняться так, как в прошлом году. Безусловно, будет подорожание, потому что расходы на хранение кто-то вынужден оплачивать. Но это не будет в три раза, как было в прошлом году", — подчеркнул он.

Впрочем, давать точные прогнозы относительно того, какими будут цены уже в ближайшие месяцы, эксперты пока не решаются. Поскольку конечная стоимость будет зависеть от ряда факторов, среди них, в частности: замедлится ли рост цен на топливо, которое составляет большую долю в структуре логистических затрат производителей.

Больше о продуктах

Напомним, в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.

Также мы писали, что Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.