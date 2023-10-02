Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Лук может подорожать: как и когда изменятся цены на популярный овощ arrow

Лук может подорожать: как и когда изменятся цены на популярный овощ

2 октября 2023 11:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на лук – эксперты предупреждают о подорожании овоща
Продуктовый отдел магазина. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты советуют сделать запасы овоща, составляющего основу ежедневного рациона, пока не кусаются цены. Речь идет о луке, который может снова подорожать.

Об этом сообщает Agroreview.

Читайте также:

Ситуация с ценами на рынке в октябре

В прошлом году в Украине стоимость лука била рекорды, подскочив в несколько раз — до 40 грн/кг. В основном стремительное удорожание было спровоцировано войной. В прошлом году значительную часть этого овоща снабжали южные области, после оккупации спрос населения было удовлетворить крайне сложно. Делали ставку на импорт.

В 2023 году для компенсации нехватки увеличили посевные площади под лук не только домохозяйства, но и массовые производители. Дефицита соответствующей продукции не будет, поэтому цены на него вернулись в норму. В магазинах супермаркетов продается только украинский продукт. Учитывая достаточное предложение, стоимость овоща пока не кусается.

 

ціни на цибулю
Источник: Минфин

Однако такая тенденция сохранится недолго.

Вскоре эксперты прогнозируют незначительное сезонное удорожание лука. По словам экономического эксперта Олега Пендзина, прошлогодних ценовых рекордов не будет.

"Цены на лук не будут меняться так, как в прошлом году. Безусловно, будет подорожание, потому что расходы на хранение кто-то вынужден оплачивать. Но это не будет в три раза, как было в прошлом году", — подчеркнул он.

Впрочем, давать точные прогнозы относительно того, какими будут цены уже в ближайшие месяцы, эксперты пока не решаются. Поскольку конечная стоимость будет зависеть от ряда факторов, среди них, в частности: замедлится ли рост цен на топливо, которое составляет большую долю в структуре логистических затрат производителей.

Больше о продуктах

Напомним, в Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.

Также мы писали, что Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

14:18 Ученые раскрыли загадочное происхождение восьмого континента Земли: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз