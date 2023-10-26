Курс валют на 26 октября — какие изменения на наличном рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине снизился официальный курс валют, установленный на четверг, 26 октября. Доллар и евро потеряли в стоимости несколько копеек.

Об этом свидетельствует информация на портале НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро, злотого

Согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ):

доллар стоит 36,53 грн (-0,05);

евро — 38,61 грн/евро (-0,29);

злотый — 8,61 грн/PLN (-0,10).

Курс валют в банках

На наличном рынке Украины американская валюта дешевеет. В среднем стоит 37,93 грн. В покупке — 37,37 грн (-0,02), в продаже — 38,01 (-0,03). Евро стоит в покупке 39,71 грн (-0,08), в продаже — 40,64 грн (-0,09).

Курс доллара в ведущих украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар не изменился за сутки и стоит: в покупке — 37,88 грн, в продаже— 38,00. Цена евро в покупке — 40,20 грн (-0,05), в продаже — 40,40 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине планируют осуществить массовые проверки клиентов государственного "Ощадбанка", получающих пенсионные и социальные выплаты. Однако сроки физической идентификации украинцев несколько сместят.

Также мы писали, что осударственное финучреждение "ПриватБанк" изменило правила пополнения карт наличными. Теперь это можно делать на кассах сети АЗС "Укрнафта" по всей стране.