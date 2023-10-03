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Банки и обменники переписали цены на доллар: курс валют на 3 октября

3 октября 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 3 октября – банки и обменники установили новые цены на доллар
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на вторник, 3 октября. Согласно ему евро стоит 38,45 грн/евро (-0,24), доллар неизменен — 36,56 грн.

Такие данные обнародованы на официальном портале Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 3 октября

По информации НБУ, стоимость евро в продаже — 38,83 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем стоит 38,14 грн (+0,10). В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,13 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,77 грн (+0,08), в продаже — 40,75 (+0,05) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн (+0,10) — 37,85 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 37,45 грн — 38,20 грн;
  • Радабанк — 37,80 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,15);
  • ТАСкомбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,05 грн (+0,06);
  • Правэкс-Банк — 37,70 грн (+0,30) — 38,10 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,05 грн (+0,08), в продаже — 38,25 (+0,15). Цена евро в покупке — 40,40 грн (-0,05), в продаже — 40,75 (+0,05).

 

курс валют на 3 октября
Источник: Минфин

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Напомним, 3 октября Украина переходит к режиму управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что регулятор обновил сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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